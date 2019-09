Vienici a trovare al Salone di Genova e vinci questo super coltello!

C’è una ragione in più per venirci a trovare al nostro stand al Salone di Genova (19-24 settembre), oltre che scambiare quattro chiacchiere con la redazione, rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento, dare un’occhiata ai nostri prodotti editoriali scontati e portarvi a casa un gadget.

VINCI UN SUPERCOLTELLO IN EDIZIONE LIMITATISSIMA!

Quest’anno vieni allo stand, lasci i tuoi dati su un biglietto, lo metti in una teca e domenica 22, alle 16, se sarai estratto sarai il fortunato vincitore di un coltello eXtrema Ratio. Non un coltello da barca qualsiasi, ma un prodotto top di gamma, nella sua edizione speciale limitata (solo 100 esemplari numerati) in occasione del 40° anniversario della International Maxi Association (quella dei superyacht più belli del mondo).

La sua lama presenta una seghettatura alla base mentre la punta ha un’arrotatura piana che permette lavori di taglio simmetrico con più ampio appoggio, mentre il processo di finiture “stone-wash” preserva maggiormente dalla corrosione in ambiente marino. Bellissima anche la custodia.

Ti aspettiamo allo stand del Giornale della Vela, Barche a Motore e Top Yacht Design, che si trova sopra al Sailing World, al Salone di Genova!