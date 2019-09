Velista dei Due Mari, sono aperte le votazioni: tocca a voi decidere chi vincerà!

Pronti? Via! Sono ufficialmente aperte le votazioni del Velista dei Due Mari, il premio più prestigioso della vela siciliana e calabrese.

Organizzato da Capo d’Orlando Marina, in collaborazione con il Giornale della Vela, il Velista dei Due Mari è riservato ai velisti delle due regioni che si sono distinti per meriti sportivi a livello nazionale e internazionale. Ma non solo, il premio punta a valorizzare i grandi sforzi dei giovani sportivi, riconoscendo loro i successi raggiunti nell’anno, per questo motivo è stata creata anche la categoria junior under 18.

COME SI VOTA

La votazione che si svolge on line è aperta a chiunque, fino a martedì 1°ottobre. Seleziona il tuo velista preferito, clicca su vota. Hai a disposizione fino a un massimo di tre preferenze per ogni categoria (Junior e Senior). Per motivi di sicurezza e di autenticazione, prima di votare vi sarà richiesto l’inserimento della vostra mail (per tutte e tre le volte). Per chiarimenti e info sulle votazioni, scrivete alla mail speciali@panamaeditore.it

LA PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 5 ottobre alle 20 presso il Marina di Capo d’Orlando, prima della premiazione della Vela Cup.