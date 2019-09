Amel 60: da Cannes una fuoriclasse da crociera. VIDEO e FOTO

Il nuovo Amel 60, appena visitato dalla nostra redazione al Cannes Yachting Festival e di cui vi mostriamo in anteprima le prime foto, è una barca che segue la strada tracciata dal 50′, ovvero uno sloop adatto alle grandi navigazioni ma versatile anche per le crociere in Mediterraneo grazie a un concept rinnovato. La qualità delle finiture e degli interni sono invece quelle che storicamente hanno contrassegnato l’iconico cantiere francese.

La barca viene presentata in una versione standard già super accessoriata, con albero in carbonio di serie, set completo di elettrodomestici interni e molto altro, praticamente già pronta a navigazioni di qualsiasi tipo.

Interessanti alcune scelte all’esterno, come lo scalino ribassato per entrare in pozzetto, o la scelta della tipica finitura del ponte di marchia Amel, rinunciando a teak sintetico o naturale.

Lungh. overall 19 m

Lungh. scafo 18 m

Lungh.gall. 16.85 m

Larghezza 5,35 m

Immersione 2,35 m

Dislocamento 26 tonnellate

www.sailaway.it