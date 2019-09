I segreti del First Yacht 53 raccontati da Lorenzo Argento. FOTO e VIDEO

Le prime immagini in navigazione con brezza tesa del First Yacht 53 di Beneteau confermano quello che era già stato anticipato dai progettisti, ovvero una barca con una forte anima sportiva, che ha come obiettivo performance importanti, senza perdere di vista l’altro focus del progetto, ovvero la dimensione della crociera.

Il pescaggio ha due opzioni, 2,5 m o 3 m (con bulbo in piombo), così come un albero in carbonio opzionale, per dare al First Yacht 53 la possibilità di essere competitivo in regata e al tempo stesso accumulare miglia velocemente in crociera.

Al Cannes Yachting Festival siamo stati a bordo con il designer di interni e coperta Lorenzo Argento (Roberto Biscontini ha curato le linee d’acqua), che ci ha fatto da guida spiegandoci le scelte progettuali.

Lungh 17,14 mt

Lungh 15,97 mt

Largh 4,99 mt

Immersione 2,50/3 mt

Disloc. 15.500 kg

Randa 90 mq

Fiocco 78 mq

www.beneteau.com