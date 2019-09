In diretta da Cannes: Dehler 30 OD, una “piccola cattiva”. VIDEO

Una delle barche in anteprima mondiale a questo Cannes Yachting Festival è stata svelata, stiamo parlando della nuova “piccola tedesca” pensata per le regate d’altura e la navigazione in doppio. Con il Dehler 30 one design, Dehler, il marchio del gruppo Hanse con la produzione in serie più grande della Germania, comincia il suo viaggio verso il futuro. Già da sempre il nome Dehler è sinonimo di cruiser rivoluzionari dalle prestazioni elevate e di potenti barche da regata e gode in tutto il mondo di una fama eccellente. Ora è arrivato il momento di passare ad una nuova dimensione.

Su una lunghezza scafo di poco meno di 10 metri ci sono le caratteristiche dei più moderni open oceanici. “Il nostro obiettivo era una barca leggera e veloce con cui fosse possibile vincere regate, senza rinunciare al comfort abitativo desiderato per le vacanze”, afferma il costruttore Matthias Bröker di judel/ vrolijk & co.

Dotato di ballast da 200 litri, di un doppio timone per il massimo controllo su qualsiasi rotta, il 30 OD sarà una barca ideale anche per essere usata in regata in doppio.

La deriva della chiglia in alluminio prodotta a pressofusione garantisce un’elevata resistenza alla curvatura riducendo contemporaneamente il peso. – Il bulbo di piombo idrodinamico di 900 kg consente un enorme potenziale in fatto di velocità e un’elevata coppia di raddrizzamento. Interessante anche il sistema che prevede il piede del motore a scomparsa, tramite un sistema semplici da azionare da un comando in pozzetto.

Il Dehler 30 one design in breve

A partire dal 01/07/2019: 108.900 EUR

Lunghezza complessiva 10,30 m

Lunghezza dello scafo 9,14 m

Lunghezza al galleggiamento 8,97 m

Larghezza 3,25 m

Pescaggio 2,20 m

Dislocamento 2800 kg

Superficie randa 34,5 m2

Superficie fiocco 105% 28,5 m2

Superficie del gennaker A 2 95 m2

Superficie del gennaker A 5 75 m²

