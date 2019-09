Coppa America: c’è chi vola, chi testa le vele…e chi spia. FOTO

E alla fine arrivò il primo volo degli AC 75 ma questa volta sono gli americani di American Magic a bruciare sul tempo gli altri sfidanti e a fare alzare sui foil la loro barca per la prima volta. Il tutto è avvenuto a Narragansett Bay, Newport, Rhode Island. Poco si vede dalla barca, se non l’impressione che avevamo avuto dalle prime foto (leggi la nostra analisi dettagliata QUI), ovvero che gli americani potrebbero avere scelto un pozzetto classico rispetto a quello di Team New Zealand e una carena decisamente più piatta rispetto a quella dei kiwi che appare “stellata”.

Contemporaneamente in Nuova Zelanda i kiwi issano la doppia randa e procedono con i test in modalità decisamente “lenta”, spiati da vicino da quello che potrebbe essere un gommone di Luna Rossa.

E intanto a Cagliari l’attesa continua, l’AC 75 italiano è chiuso dentro la base di Luna Rossa, la pre tattica degli italiani prosegue, ma l’attesa probabilmente sta per finire.