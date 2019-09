Sarà un 101 piedi il primo Wally dell’era Ferretti. Ecco i suoi segreti

Wally svela le sue carte al Salone di Cannes. E’ lungo 101 piedi (30,80 m) il primo Wally progettato da quando il brand monegasco è entrato a far parte del gruppo Ferretti. La progettazione, già in fase conclusiva, porta la firma di Judel/Vrolijk (già ideatori del Wally 93 Nahita) per l’architettura navale, mentre lo styling esterno si avvale della collaborazione con Pininfarina.

In puro stile Wally, la barca è caratterizzata da innovazioni e da una tecnologia allo stato dell’arte, inclusa la nuovissima Wally Magic Keel, che consente di variare il pescaggio di oltre due metri per ottimizzare le prestazioni in regata e nel contempo permette il facile accesso alle baie con basso fondale. Per garantire la massima sicurezza, la Wally Magic Keel ha un sistema di “dumping” in caso di urto con il fondale.

LA COPERTA

“Fedele allo spirito Wally, il nuovo 101 offre eccezionale comfort interno ed esterno abbinato ad elevate prestazioni pur rimanendo semplice e facile da manovrare”, afferma Luca Bassani, fondatore di Wally.

La tuga, bassa e dal profilo contemporaneo ed elegante, è caratterizzata dalla particolare forma della vetrata, ad imbuto, che si fonde nel teak della prua.

Il pozzetto è progettato per esaltare la vita all’aperto. Tra la doppia timoneria e l’ingresso sottocoperta c’è infatti un’area di 39 metri quadri su un unico livello che, includendo la zona prendisole di poppa, arriva a un totale di 58,4 metri quadrati.

Uno spazio che rivoluziona la vita a bordo: basti pensare che un superyacht di 100 piedi di ultima generazione offre una superficie di circa 14 metri quadrati, che diventano 34,5 metri quadrati calcolando la zona prendisole a poppa. Un altro primato per una barca di tali dimensioni, sono le murate alte 50 cm, che garantiscono massimo comfort e sicurezza sia in crociera che in regata. Il pozzetto, protetto da un dodger e da un tendalino, può essere completamente personalizzato e allestito con sedute, tavoli e prendisole per soddisfare i singoli armatori nelle loro esigenze di crociera, oltre a poter essere rimossi per le regate.

GLI INTERNI

Il Wally 101 offre un piano generale molto flessibile. Un ampio salone principale può essere combinato con configurazioni che prevedono da 3 a 5 cabine. Per esempio, 3 cabine e 3 locali living separati (sala TV, sala giochi per bambini, ufficio, palestra). Oppure, 4 cabine e 2 zone living. O, ancora, 5 cabine per chi desidera avere più ospiti o un equipaggio più numeroso.

Tutti i layout sono abbinati, a poppa, a una spaziosa zona equipaggio che comprende due cabine doppie con bagno privato, zona pranzo, lavanderia, cucina e la postazione di navigazione. Inoltre, il salone rialzato offre maggior spazio alla sottostante sala macchine mentre la Wally Magic Keel, l’ultima innovazione che Wally introduce sul mercato, non interferisce con lo spazio abitabile interno. Il garage di poppa può stivare un tender di 4 metri.

LE PERFORMANCE

“Ferretti Group crede in entrambe le anime di Wally: la vela e il motore. Wally si è sempre distinto nel mondo della vela per il suo design e per il suo genio tecnologico e la Wally Magic Keel ne è un perfetto esempio”, spiega Stefano De Vivo, Managing Director di Wally. Le performance prevedono una velocità di bolina di 12 nodi con 12 nodi di vento con un angolo di virata di 75 gradi, e oltre i 20 nodi nelle andature portanti.

“Per gli appassionati delle regate, il Wally 101 è uno yacht ottimizzato per il sistema di rating per essere molto competitivo in tempo compensato. Inoltre, la Wally Magic Keel offre notevoli vantaggi in termini di sicurezza e di flessibilità degli interni” continua Luca Bassani.

LA SCHEDA DEL WALLY 101

Lunghezza 30,80 m

Larghezza 7,30 m

Superficie velica 573 mq (bolina) / 1.160 mq (portanti)

Dislocamento light ship da 57-59 t

Architettura navale Judel / Vrolijk & Co

Exterior design Wally con Pininfarina

Design Wally

Costruzione sandwich di compositi avanzati, interamente in carbonio pre-preg

Alloggi 6-12 ospiti / 4-6 equipaggio

Garage per tender di 4 metri

www.wally.com