In diretta dal Cannes Yachting Festival: salone bagnato, salone fortunato?

Il Cannes Yachting Festival, 10-15 settembre, segna l’apertura della stagione dei saloni. Un tempo autunnali, ora di fine estate ma comunque non al riparo dalle intemperie meteo. E questa volta anche la Costa Azzurra ha fatto ai capricci riservando un’apertura decisamente bagnata alla fiera.

La redazione del Giornale della Vela, al gran completo, è già arrivata a Cannes e vi racconterà come d’abitudine tutte le novità del salone, molte in anteprima mondiale, con video, foto interviste e approfondimenti con progettisti e personaggi. Una copertura giornaliera per raccontarvi il meglio della nautica internazionale e tutte le barche nuove in arrivo.