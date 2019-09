VELA Cup a Caprera, una veleggiata memorabile – VIDEO

Il 26 agosto la TAG Heuer VELA Cup è arrivata per la prima volta a Caprera, organizzata con il Centro Velico Caprera. Una tappa divertente con tantissime barche, grandi velisti come Andrea Mura e Vincenzo Onorato, una grandissima voglia di andare per mare da parte di tutti! Dopo questa grande festa ecco il video che racconta un po’ dell’atmosfera che si respirava alla VELA Cup caprerina (QUI L’ARTICOLO COMPLETO)

Classifiche integrali su www.velacup.it