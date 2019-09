Team New Zealand vara “Il Mostro”. La Coppa America è iniziata

E alla fine sono i kiwi i primi ad andare in acqua. Sembrava che il primo varo potesse essere quello di Luna Rossa, ma alla fine Team Prada ha optato per un ritardo “tattico” e Team New Zealand è il primo a mandare in acqua l’AC 75, il super foiler con il quale si correrà la prossima Coppa America. L’annuncio è stato dato dai kiwi con un post sintetico su facebook: “The Spies are about to become very busy”, le spie stanno per diventare molto impegnate, con il riferimento ironico a quanto gli osservatori degli altri team in trasferta in Nuova Zelanda dovranno fare nelle prossime settimane.

Dimenticate, cancellate, qualsiasi idea possiate avere riguardo al concetto di monoscafo. Questo è si un mono, ma è anche una barca mai vista prima. Un 75 piedi che decollerà come un piccolo Moth, sia di bolina che di poppa, con velocità di punta che raggiungeranno probabilmente i 50 nodi. Un 75 piedi senza chiglia, ma con due foil zavorrati e orientabili e una randa semi rigida. A prua un piccolo fiocco, e alle portanti una vela tipo Code Zero ma ultramagra come profilo, da usare solo in caso di vento molto leggero, contrariamente si navigherà con il solo fiocco.

L’ambizione dichiarata è quella di fare vedere comunque dei veri match race, con partenza di bolina e un classico countdown.

Per gli approfondimenti sul varo di Team New Zealand non perdete di vista le nostre pagine nelle prossime ore.

Mauro Giuffrè