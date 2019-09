VELA Cup nel Golfo dei Poeti: ecco perché non puoi mancare

La TAG Heuer VELA Cup di Lerici è sempre più vicina! Tre giorni di festa, da venerdì 13 a domenica 15 con in mezzo la veleggiata, in programma per il 14 settembre.

10 motivi per cui la VELA Cup è la regata per tutti

La VELA Cup è la veleggiata adatta a tutti i velisti e a tutte le barche: vuoi unirti alla festa? Ecco tutto quello che devi sapere!

DOVE E QUANDO?

Nel golfo definito da tutti i velisti “paradiso della vela”, a Lerici nel Golfo di Spezia, in collaborazione con il circolo Erix (che fornisce ormeggi alle barche da fuori a prezzi speciali). Da venerdì 13 a domenica 15 settembre. La TAG Heuer Vela Cup si svolge sabato 14 settembre.

IL PERCORSO?

Partenza di fronte a Lerici, poi percorso nel meraviglioso golfo, lambendo l’isola della Palmaria e quella del Tino. Totale miglia da 10,5 a 12 miglia (riduzione di percorso in caso di vento debole).

CHI PUÒ PARTECIPARE

Qualsiasi tipo di barca di ogni dimensione, senza limitazioni d’età, burocrazia, complicazioni tecniche. Non serve il certificato di stazza. E ogni tipo di velista!

CHI “VINCE”?

Vengono premiati i primi classificati di ogni raggruppamento delle due categorie classe “crociera” e “classe regata”. Classifica speciale per le barche “vintage” divise in “epoca” (costruite prima del 1969) e “classiche” (costruite prima de 1988). Ambitissimo remio anche per l’ultimo arrivato in reale.

Oltre ai premi per “quasi tutti”, estrazione tra tutti i partecipanti di un orologio TAG Heuer e un Garmin inReach. Al rientro dalle vacanze di agosto un fine settimana per sentirsi ancora lontani dalla routine.

PROGRAMMA

Venerdì 13 settembre: dalle ore 12 apertura del villaggio a Lerici in Piazza Garibaldi, nel cuore del borgo. Dalle ore 15 apre il Vela Cup Point per le iscrizioni, consegna delle istruzioni e Gift Bag. Ore 19: Briefing equipaggi al Circolo Erix.

Sabato 14 settembre. Ore 11/11.30 (indicativo): partenza della TAG Heuer Vela Cup davanti a Lerici. Ore 18 nel villaggio in piazza: incontro/dibattito: come diventare ecomarinaio. Ore 19 nel villaggio in piazza: si svelano le classifiche e parte la festa della premiazione con sorteggio premi. A seguire Vela Cup Party con cibo, drink e musica in piazza.

Domenica 15 settembre. Attività in piazza.

LOCATION E ORMEGGI

A Lerici la manifestazione a terra si svolge tra la piazza principale di Lerici e la sede sul mare del Circolo Velico Erix. Ormeggi per imbarcazioni fino a 12 metri: il Circolo Erix a Lerici riserva una ventina di ormeggi a una tariffa agevolata di 50 euro al giorno al pontile e 30 alla boa (per prenotare: segreteria@cdverix.it, tel. 0187966770). Ancoraggio nelle acque riparate tra il Castello di Lerici e quello di San Terenzo.

La baia di Lerici può ospitare all’ancora un centinaio di imbarcazioni. I tender del Circolo velico Erix fanno servizio navetta. Nel caso di tempo perturbato, una sicura alternativa è l’ancoraggio all’interno della diga di La Spezia.

PORTI VICINI

Possibilità di ormeggio nei vicini: Marina di Porto Lotti, Porto Mirabello, Le Grazie, e Cantieri Antonini (Loc. Pertusola – Fraz. Muggiano, 0187 562 042, nautica@gruppoantonini.it). Altra possibilità di ormeggio in banchina – pochi posti disponibili – alla Scuola di mare di Santa Teresa (info@scuolavelasantateresa.com, tel. 0187728292)

ISCRIZIONI

A partire da 85 euro, online sul sito www.velacup.it o direttamente a Lerici da venerdì 13 settembre ore 15 (canale VHF 72). Info: tel. 3924563708.

CERCO/OFFRO IMBARCO

Su www.velacup.it in collaborazione con My Match Race.

PREMI E SORTEGGI

Ricchissimi premi ai vincitori e bellissimi premi a sorteggio. In ogni tappa vengono messi in palio tra tutti i partecipanti con estrazione: un prezioso orologio TAG Heuer Aquaracer e un utile Garmin inReach, un Sup gonfiabile di Vetus, zaini della veleria Doyle.

Vengono premiati i primi classificati di ogni raggruppamento delle due categorie classe “crociera” e “classe regata”, premi alle barche Vintage nelle due categorie “epoca” (costruite prima del 1969) e “vintage” (prima del 1989). Premi speciali: al primo classificato con la migliore performance (sistema ad handicap) tra tutti i partecipanti; al primo in tempo reale “classe crociera” e “classe regata”; alla barca più elegante e all’ultimo.

