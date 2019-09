ACCESSORI Da oggi controlli l’autopilota (e lo stereo) dal GPS palmare!

Che l’elettronica stia puntando verso l’integrazione totale e la “barca connessa” non è più una tendenza ma un fenomeno ormai ben delineato. Lo dimostra il nuovo GPSMAP 86 Garmin: a nostra memoria, non era mai successo che con piccolo palmare si potessero controllare il pilota automatico, tutti i dati di navigazione e persino gestire lo stereo di bordo.

QUANTE FUNZIONI IN UN GPS!

I dispositivi GPSMAP 86i e 86s vantano un display a colori da 3’’ leggibile alla luce del sole e supportano la cartografia BlueChart g3, che integra il meglio dei contenuti Garmin con la definizione dei dati Navionics, per offrire impareggiabili livelli di dettaglio. Dotati di una connettività wireless, permettono di avere sul palmo della mano un’estensione virtuale dei sistemi di navigazione Garmin compatibili installati a bordo; infatti, gli innovativi GPSMAP 86, consentono un esclusivo controllo del pilota automatico, una gestione dei sistemi multimediali FUSION e persino la consultazione di tutti i dati utili alla navigazione.

La versione GPSMAP 86i include inoltre anche la tecnologia InReach che garantisce, tramite la rete satellitare globale Iridium, la condivisione della propria posizione, la messaggistica bidirezionale – da e verso – qualsiasi dispositivo mobile, via sms e via mail e un servizio di emergenza attivo 24 ore su 24 per richiedere soccorso soprattutto dove non esiste copertura cellulare. Per accedere alla rete Iridium e comunicare tramite un dispositivo GPSMAP 86i è necessario attivare un abbonamento satellitare; a seconda dell’utilizzo è possibile scegliere un piano di trasmissione con contratto mensile oppure annuale.

PIU’ PRECISO

Dotato di ricevitore compatibile con i sistemi GPS, GLONASS e GALILEO per tracciare lo spostamento in modo più affidabile e preciso rispetto all’ausilio di un solo sistema satellitare, la nuova serie GPSMAP 86 permette di essere sempre connessi grazie a Smart Notification per visualizzare notifiche di chiamate e SMS direttamente sul display.

Inoltre è un palmare galleggiante con standard d’impermeabilità IPX7 così da poter resistere all’esposizione all’acqua fino a 1 metro per 30 minuti.

E’ compatibile con Active Captain, l’app Android/iOS che permette la gestione di waypoint , tracce, rotte e molto altro (disponibile anche in versione desktop) ed ha una batteria interna al litio che garantisce 35 ore di autonomia con invio traccia ogni 10 minuti in modalità standard e fino a 200 ore con invio traccia ogni 30 minuti in modalità expedition.

La nuova serie GPSMAP 86 è disponibile da subito ad un prezzo compreso tra 399 € e 599 € IVA inclusa.

www.garmin.com/newmarine