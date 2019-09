Vuoi assicurare la tua barca? Vieni alla VELA Cup di Lerici

Vuoi assicurare la tua barca parlando vis a vis per capire la soluzione migliore per la tua barca? Vieni alla TAG Heuer VELA Cup di Lerici (14 settembre) e ne potrai sapere di più: tra gli espositori figura infatti Pantaenius, uno dei principali agenti assicurativi nel campo degli yacht, specializzato nelle assicurazioni per gli yacht da diporto.

Il team di Pantaenius è in grado di proporre coperture (costantemente aggiornate e personalizzabili su richiesta) per la vostra barca, voi, in quanto armatori e l’eventuale equipaggio remunerato a bordo. Inoltre, la compagnia ha sviluppato soluzioni assicurative specifiche per coprire i rischi associati ad ogni attività nautica, ricreativa o di sport acquatici espletati con i mezzi di bordo.

Vieni alla VELA Cup di Lerici

Dopo il successo di Caprera, il circuito della VELA Cup arriva a Lerici. Una veleggiata aperta a tutti i tipi di velista e a tutte le barche di ogni età e dimensione, basta che siano a vela! Clicca qui per saperne di più

LA CORPI YACHT STANDARD DI PANTAENIUS

Tornando all’assicurazione Corpi Yacht, ecco la proposta standard di Pantaenius: questa polizza copre i danni all’imbarcazione e ai suoi accessori ed equipaggiamenti. Comprende anche i casi in cui, in qualità di assicurati, siate voi stessi a causare il danno. Il valore assicurato concordato con Pantaenius equivale a stima e sarà l’unico valore che verrà indennizzato in caso di perdita totale.

Alcuni dei vantaggi

– Liquidazione dei danni o perdite parziali, senza deduzione “nuovo-per-vecchio”

– Recupero e Salvataggio rimborsati senza limiti di spesa

– La franchigia di questa assicurazione nautica non si applica in caso di perdita totale, perdita o danni dovuti a incendio, fulmine, furto con scasso, perdite o danni ad effetti personali e perdite o danni unicamente attribuibili a negligenza di terzi che urtano l’imbarcazione assicurata mentre è in sosta in acqua.