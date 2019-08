Greta Thunberg arriva a New York in barca a vela (e parte subito la polemica becera)

Greta Thunberg ha concluso la sua traversata atlantica a impatto zero in IMOCA 60. E’ arrivata a New York dopo 14 giorni di navigazione e più di 3.000 miglia, accolta come una star dalla folla e da 17 barche a vela dell’Onu. Parteciperà il 23 settembre a un summit sul clima organizzato dalle Nazioni Unite. La 17enne più famosa del mondo era salpata dal Regno Unito a bordo di una superbarca, l’IMOCA 60 con i foil Malizia II (18,8 m) battente i colori dello Yacht Club de Monaco: con lei a bordo un equipaggio di tutto rispetto, tra gli altri il principe velista Pierre Casiraghi, co-skipper della barca e Boris Herrmann, velista oceanico di grande esperienza e che si sta preparando al prossimo Vendée Globe (giro del mondo in solitario).

“LA VELA E’ DA MULTIMILIONARI”

E subito è partita la polemica, becera, sul fatto che la barca a vela sia un affare da multimilionari, sminuendo il gesto di Greta. Tra i tanti commenti ci ha stupito quello dello stimato Federico Rampini, che su Repubblica (qui il suo intervento integrale) scrive che “Attraversare l’Atlantico in barca è una simpatica provocazione che nessuno può permettersi di replicare salvo pochi appassionati e per lo più multimilionari, con tanto tempo libero a disposizione”, raccomandandosi poi di “non cadere nella trappola dell’ambientalismo snob. Le barche a vela sono un mezzo storicamente associato a ceti molto benestanti”.

Dispiace constatare il populismo del suo intervento, caro Rampini. Vero, i ricchi che vanno in barca ci sono: il principino Casiraghi è uno. Ma facendo di tutta l’erba un fascio rende un cattivo servizio ai suoi lettori. Non erano multimilionari i fratelli Amoretti, che a bordo di due “barche” (che non erano altro che macchine ripiene di polistirolo) hanno attraversato l’Atlantico nel 1999, o Jean-Jacques Savin, che lo ha appena fatto a 72 anni in un barile di legno. Non lo era Marco Demontis, che viveva da anni a bordo del suo sette metri girando il mondo senza un soldo in tasca.

Non lo sono i tantissimi ministi che sudano sette camicie – in Italia, dove proprio per questo pensiero populista la vela non è considerata un lavoro – per trovare uno straccio di sponsor per attraversare gli oceani, i migliaia di normali velisti che ogni anno affrontano la ARC (Atlantic Rally for Cruisers), due settimane di traversata dalle Canarie ai Caraibi programmata spesso con anni di anticipo. Non lo sono le decine di migliaia di appassionati che ogni fine settimana si sfidano nelle regatine di circolo, e che magari per mantenere una barca di otto metri, semplicemente, hanno fatto sacrifici e rinunce. La lista – lunghissima – potrebbe continuare.

Quindi, in barba ai detrattori, in barba a chi sminuisce il tuo gesto, a chi ti accusa di essere stata strumentalizzata. Brava Greta. Ce ne fossero mille come te! Hai dimostrato al mondo intero che la vela è spirito di adattamento (“Non ho mai avuto paura, che bello andare a 30 nodi”), attenzione ai consumi (a bordo di Malizia, l’energia elettrica era fornita da pannelli solari e idrogeneratori), passione.

Eugenio Ruocco