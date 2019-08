Una Palermo-Montecarlo a Prima Vista

E’ stata una Palermo-Montecarlo dura, con tanta bonaccia ma anche tantissime barche iscritte, ben 57 che è il record nella storia di questa regata.

Il Maxi Vera dell’armatore argentino Miguel Galuccio è stata la prima barca sul traguardo: lo scafo di 82’ con a bordo, tra gli altri, la leggenda olandese della Volvo Ocean Race Bouwe Bekking e l’olimpionico Michele Regolo, ha tagliato la linea dell’arrivo posizionata davanti a Montecarlo questa mattina alle ore 5:13, chiudendo le quasi 500 miglia del percorso (sulla rotta diretta) in due giorni, 17 ore e 13 minuti, abbondantemente, a causa di condizioni di vento leggero e instabile lungo tutto il percorso, sopra il record stabilito nel 2015 da Esimit Europa 2.

Il vincitore assoluto di questa emozionante edizione della regata è l’Ice 52 Primavista Lauria, la barca del Circolo Canottieri Roggero di Lauria con a bordo un equipaggio di altissimo livello allestito da Gabriele Bruni, assente perché impegnato in Giappone con la Nazionale Olimpica nel Test Event di Enoshima (è il coach del catamarano Nacra 17), e dallo skipper Gaetano Figlia di Granara. A bordo del 52′ Primavista, che si è aggiudicato il Trofeo Angelo Randazzo per la vittoria overall nel gruppo ORC International (il più numeroso della flotta), velisti del calibro di Sandro Montefusco, Matteo Ivaldi, Andrea Caracci e i siciliani Giuseppe Leonardi e Mario Noto, un team di prim’ordine protagonista di una regata tatticamente perfetta.

“È stata una Palermo-Montecarlo difficile, molto calda, ma siamo stati bravi a superare nel miglior modo possibile tutte le insidie del percorso – soprattutto nella parte finale della regata – e a portare a casa il Trofeo Angelo Randazzo, che rappresentava il nostro obiettivo primario”, sono le prime parole dello skipper Granara. “Voglio ringraziare tutti i soci del Circolo Canottieri Roggero di Lauria che ci hanno permesso di partecipare alla Palermo-Montecarlo: speriamo di averli ripagati con questa importante vittoria”.

