TAG Heuer VELA Cup, il 14 settembre ci vediamo in barca a Lerici

Dopo l’evento di Caprera il 26 agosto (potete iscrivervi qui, siete ancora in tempo), per settembre vi aspetta una tappa leggendaria della TAG Heuer VELA Cup. Si svolge in un luogo altrettanto mitico: Lerici, dal 13 al 15 settembre con epicentro dell’evento sabato 14 settembre, quando si svolge la regata veleggiata e la serata di festa e premiazione nella piazza principale della cittadina. Il Golfo di Spezia non è solo uno dei luoghi più belli d’Italia, ma anche uno degli specchi d’acqua più amati dai velisti. Un golfo, quello dei Poeti, incredibilmente protetto dove non si alza onda, dove il vento non manca praticamente mai, dove le isole fanno da boe.

La veleggiata è organizzata da noi del Giornale della Vela insieme allo storico Circolo Erix, assieme al presidente Carlo Stefanini, al socio Roberto Bagnoli con l’aiuto del “guru” delle regate del Golfo, Attilio Cozzani. Con il supporto del Comune di Lerici, che ha creduto subito alla nostra iniziativa.

Perché sarà leggendaria? Ce lo raccontano Carlo e Roberto: “Il Golfo dei Poeti è una location leggendaria dove, in un grande bacino che potrebbe ospitare l’intero centro di Milano. Nel Golfo in settembre ci sono effetti meteorologici molto favorevoli: spesso la tramontana, brezza di terra, permane per tutta la mattina e nel pomeriggio si manifesta il maestrale con intensità crescente.” – spiega Stefanini – “Si può dire che il campo di regata settembrino potrebbe garantire condizioni di vento molto divertenti e in assoluta sicurezza navigando tra le isole del Tino e della Palmaria”.

Sarà un privilegio navigare da un lato e l’altro del golfo, sino a lambire le due magnifiche isole di Palmaria e del Tino. Per quanto riguarda gli ormeggi, per chi arriva con la barca da fuori, noi e gli amici dell’Erix abbiamo studiato varie opzioni, tutte comode e vicine.

Ma anche a terra questa tappa della TAG Heuer Vela Cup sarà mitica. Il comune ci ha concesso l’uso della piazza principale di Lerici, piazza Garibaldi, nel cuore del borgo vecchio, affacciata sul mare, contornata da deliziosi locali. Qui sarà la base dove allestiremo un villaggio con stand di operatori, zone eventi e dove ci sarà il punto di riferimento per tutti i partecipanti. Qui si svolgerà l’incontro prima della premiazione di sabato sera che, vi assicuro, vi dirà qualcosa di più sullo stato del nostro mar Mediterraneo e sui comportamenti da tenere per contribuire alla sua salvezza.

E poi, in piazza partirà la notte della TAG Heuer Vela Cup, anche questa leggendaria: la festa con premiazione. Abbiamo già opzionato premi per quasi tutti, cibo delizioso, drink appaganti e musica giusta per tutti. Segnatelo in agenda, ci vediamo a Lerici da venerdì 13 a domenica 15 settembre. Perché lì l’estate non è ancora finita.

LA RICCA BAG E L’ECOLOGIA

Ogni iscritto riceve una ricchissima gift bag con istruzioni di regata e numeri adesivi, T Shirt TAG Heuer Vela Cup, copia del Giornale della Vela, bandiera di strallo, braccialetti per tutto l’equipaggio, ecobicchiere, portamozziconi Medplastic. In più gadget dei nostri partner: TAG Heuer, veleria Doyle, Vetus, Harken, Garmin, Sailogy. Vieni iscritto a Medplastic firmando il manifesto dell’ecomarinaio e partecipi al contest Instagram “No Plastic” testimoniando con le tue foto ogni rifiuto che trovi in Mediterraneo. I migliori verrano premiati a fine estate.

LE ALTRE TAPPE DELLA TAG HEUER VELA CUP

5 ottobre, TAG Heuer Vela Cup/ Capo d’Orlando Marina (Eolie). In Sicilia al Marina di Capo d’Orlando, dove l’estate a ottobre non vuole andarsene, arriva la tappa della VELA Cup più a sud d’Italia. Il Marina offre ormeggio gratis a tutti i partecipanti, lo scenario è mozzafiato, davanti alle Eolie. Il Marina è un vero borgo di marinai, la sera dopo la regata premiazione con cibo e musica a seguire

19 ottobre, TAG Heuer Vela Cup/ Marina di Loano (Liguria). In uno dei marina più belli d’Italia, il Marina di Loano, a due passi da Savona e Genova. Il percorso costiero arriva a doppiare la vicina isola della Gallinara, riserva marina. Il Marina di Loano offre ormeggio gratuito e una festa memorabile a fine regata/veleggiata.

