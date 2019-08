Che abbuffata di barche (e molto altro) sul Giornale della Vela di Settembre! Scoprilo con noi

Il numero di settembre del Giornale della Vela vi aspetta in edicola e in digitale: 156 pagine tutte da gustare che vi accompagneranno durante la vostra crociera e che vi raccontiamo in anteprima. LEGGI GRATIS LA PREVIEW DEL NUMERO (PUOI ANCHE ACQUISTARLA IN DIGITALE A 3,99 EURO)

Ma prima, sappiate che questo caldo afoso ci ha dato alla testa! Abbiamo pensato a due offerte folli per chi si abbona!

La prima formula si chiama “All You Can Read”. Con 59,99 euro leggete in digitale tutto ciò che è presente nel nostro store: tutti i numeri di Vela (nuovi e arretrati), libri e manuali, le nostre guide del Mediterraneo! Aggiungendo 20 euro riceverete anche la rivista in formato cartaceo! Andando QUI, nella sezione abbonamenti, troverete la formula. Poi c’è la “11+3”: se acquistate o regalate l’abbonamento alla rivista cartacea, per voi Il Giornale della Vela dura di più: 11 numeri + 3 in omaggio a soli 49€ (invece che 91), con un risparmio del 55%! QUI l’offerta completa.

Torniamo al Giornale della Vela di settembre: c’è tanta carne al fuoco, vi sveliamo alcuni “antipasti”:



1. LA GRANDE ABBUFFATA

In un maxiservizio vi sveliamo tutte, ma proprio tutte le novità (già varate o in arrivo) che vedrete ai prossimi saloni: troverete barche per ogni gusto ed esigenza!

2. ITALIA VISTA MARE

Vi raccontiamo il giro d’Italia in Hobie Cat dei fratelli Giacomo e Francesco Galimberti, con tutti i loro consigli per le migliori baie e spiagge in cui fermarsi per bagni indimenticabili.

3. LA PIU’ GRANDE TRAGEDIA DELLA VELA

A distanza di 40 anni, ripercorriamo con un testimone d’eccezione, Riccardo Bonadeo, il tragico Fastnet del 1979, dove persero la vita 19 velisti. Bonadeo c’era.

4. SPECIALE OROLOGI

Quali sono i modelli di orologio “icona” dei velisti? Ve li sveliamo in questo servizio, caratteristica per caratteristica!

5. VOLARE E’ FACILE

Il velista volante Carlo De Paoli ci svela tutti i segreti per volare sull’acqua con i foil. In più, abbiamo provato per voi la deriva volante 69F. Ed ecco il risultato del nostro test…

6. CHE VELISTA SEI?

Un maxitest estivo per scoprire che velista sei: quanto ne sai di barca? Sai adattarti alla vita di bordo? Mettiti alla prova!

7. PIANIFICARE LA CROCIERA

Con gli amici di Be Skilled, vediamo come pianificare nel dettaglio la vostra navigazione per non avere brutte sorprese.

8. SUPERGRADONI!

Vi raccontiamo la storia del giovane velista più forte del mondo: Marco Gradoni, unico nella storia ad aver vinto tre campionati mondiali di Optimist. Sogni, aspirazioni e ispirazioni…

E poi barche, regate, storie di mare, accessori, consigli per il noleggio e molto altro!

Non dimenticate che solo sul Giornale della Vela avete a disposizione un’ampia sezione “compro e vendo” dedicata agli annunci di barche usate e accessori, e un listino sempre aggiornato di ciò che si trova di nuovo sul mercato.

——————————————————————————

VI E’ PIACIUTO O NO QUESTO NUMERO? VENITE A DIRCELO A CAPRERA!

Leggetelo, scaricatelo, abbonatevi, fateci sapere cosa ne pensate venendo a trovarci di persona… in Sardegna, nel cuore della Maddalena! Proprio dove il 26 agosto andrà in scena la veleggiata più attesa dell’estate, la TAG Heuer VELA Cup Caprera! Sarà una grande festa della vela, con barche di ogni tipo, protagonisti di ogni genere (tra cui Vincenzo Onorato e gli amici del Centro Velico Caprera), festa in spiaggia a Porto Palma. Se vi iscrivete, in più, avete il traghetto per e da Olbia gratuito! Vi aspettiamo!