Vendée Globe: un giro del mondo in meno di 70 giorni? Con queste barche è possibile. VIDEO

Come sarà il Vendée Globe 2020? Probabilmente di un livello spaziale, probabilmente ci avvicineremo seriamente a battere il muro dei 70 giorni per completare il giro del mondo, senza scalo e senza assistenza. In attesa di vivere un antipasto di tutto ciò alla Transat Jacques Vabre che partirà il 27 ottobre, e alla quale prenderà parte anche il nostro Giancarlo Pedote, ecco un video degli allenamenti di Jérémie Beyou su Charal (scopri QUI la barca), l’Imoca 60 di ultima generazione su cui si sta preparando il francese.