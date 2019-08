Quando la strambata finisce male. VIDEO

Strambare con vento forte con il gennaker non è esattamente un’operazione facile, come potrete vedere in questo video girato a bordo di un J/80. Il timoniere si è fatto una bevuta non gradita, finendo con la testa praticamente sott’acqua. Ma era evitabile? Indipendentemente da come sono state gestite le manovre, è fortemente sconsigliabile per chi è al timone, su una barca piccola come il J/80, restare seduto sul vecchio bordo durante una strambata. Meglio stare in piedi, con la testa bassa stando attenti al boma, con il timone fra le gambe, pronto a saltare sul nuovo bordo non appena la barca cambia mure, ed evitare così di trovarsi sottovento se la manovra è riuscita male.