-11 giorni alla VELA Cup di Caprera: ecco chi si è iscritto!

Ci siamo, mancano solo 11 giorni all’inizio della TAG Heuer VELA Cup di Caprera, l’unica veleggiata caraibica del Mediterraneo. Sono già una trentina le barche che hanno deciso di prendere parte all’evento tra cui alcuni volti noti del mondo della vela: ecco chi ci sarà!

Vieni a sfidare Vincenzo Onorato e Mascalzone Latino

Vincenzo Onorato, armatore di Moby, Tirrenia e Toremar si è innamorato della VELA Cup ideata in collaborazione con il Centro Velico Caprera. Il patron del team Mascalzone Latino schiererà sulla linea di partenza tre perle della sua “scuderia”: tra cui gli Swan 38 e 65 e un’altra barca del team. A bordo anche i ragazzi della scuola vela di Mascalzone Latino.

La “navigattrice” Marianna De Micheli

“Ragazzi, questa VELA Cup non posso assolutamente perdermela”. L’attrice di Centrovetrine e scrittrice di Centoboline, Marianna De Micheli, arriverà, vento permettendo in Sardegna a Caprera per la veleggiata a bordo del suo Comet 910 Plus Maipenrai in compagnia del suo mitico micio, Jingjok.

I super marinai

Francesco Cappelletti, unico italiano a prendere parte alla Golden Globe Race, il sardo Andrea Mura con l’Open 50 Vento di Sardegna (l’open 50 Mura, ndr) in configurazione ‘crociera’ estiva e i ragazzi di Simone Camba dell’associazione NewSardiniaSail. Un bel gruppo di grandi marinai e grandi velisti in “mood crocieristico”.

E voi!

Oltre a queste barche sono già una trentina gli iscritti alla veleggiata! Tutti pronti per una giornata di divertimento sia in mare che a terra (CLICCA QUI) con l’inconfondibile “ricetta VELA Cup”. Non vi siete ancora iscritti? Nessun problema, siete ancora in tempo: clicca qui per iscriverti!

