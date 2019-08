Una vita da prodiere: in lode del ruolo più difficile. VIDEO

“Beato te che fai il prodiere”. Ve lo siete mai sentito dire? Un ruolo che affascina molti ma che pochi sanno fare bene. Un mix di agilità, tecnica, fisico, lucidità mentale e capacità di leggere le situazioni in anticipo, sono queste le capacità necessarie per un buon prodiere. Vi portiamo a bordo allora del Tp 52 Quantum Racing, in uno dei tanti video di repertorio che la veleria americana ha girato a bordo del suo Tp 52, per andare a vedere in soggettiva il lavoro del prodiere, in questo caso Greg Gendell. Dalla partenza alle manovre in boa: da notare come il prodiere non alzi mai la voce, ma si muova sempre con anticipo riuscendo sempre a stare al momento giusto, al posto giusto, senza essere mai in ritardo.