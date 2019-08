PROVATA. Saffier Se37, come una Lamborghini ma a vela. VIDEO e FOTO

Ma chi se ne frega di quanto spazio c’è all’interno, di quanto è comoda la cucina, di avere cinque bagni e dodici cabine. Se il vostro obbiettivo è la vela “dura e pura”, il piacere ancestrale di issare le vele e accellerare anche in due nodi di vento, dovete assolutamente leggere le righe che seguono ovvero il racconto della nostra “gita” in Olanda per provare il nuovo Saffier Se 37.

Siamo andati a Ijmuiden, circa 30 chilometri a nord di Amsterdam, per visitare il quartier generale Saffier Yachts e provare tutta la gamma. In realtà il modello che ci interessava era appunto il nuovo 37, dato che il 33 (barca con la stessa filosofia) è stato varato un paio di stagioni fa così come le altre della gamma che si divide in due linee, quella classica e quella moderna.

Ad accoglierci in Olanda i fratelli Hennevanger, Dean e Dennis, che con il padre Richard sono i fondatori del cantiere. Dean, genio e sregolatezza è il disegnatore della casa, Dennis la mente ma anche un ottimo velista in grado di apportare il suo tocco decisivo sui progetti. Insieme fanno un’azienda che in circa 20 anni di vita ha costruito 600 barche, collocandosi in una nicchia di mercato di lusso fatto di barche che hanno una filosofia da day sailer in stile Porsche o Lamborghini per fare un paragone con l’automobilismo.

A bordo del Saffier Se 37

Due giorni di test per provare l’ultima nata in condizioni differenti. Il primo “volo” è stato con onda corta intorno ai 50-60 cm e vento con punte massime di 10 nodi. Condizioni nelle quali la barca mostra potenza e buon passo sull’onda senza bagnare mai il ponte.

Nel modello che abbiamo provato ampio spazio a ogni tipo di automatizzazione.

Le due postazioni del timoniere, molto avanzate e con i winch primari a portata di mano, sono dotate di una sorta di consolle che permette di lascare, cazzare, avvolgere e svolgere le vele di prua, regolare le drizze, il tutto pigiando dei semplici bottoni. Un po’ strano per chi, come noi, è avvezzo a fare tutto manualmente, ma si tratta di soluzioni in perfetta linea con lo stile della barca da puro day sailer dove la facilità di conduzione e il godimento della navigazione sono assolute priorità.

In queste condizioni la barca non fa fatica a raggiungere i 7 nodi di velocità di bolina stringendo un angolo apparente fino ai 30 gradi. Nonostante il piccolo fiocco autovirante la barca non sembra mai in deficit di potenza ma probabilmente con una vela al 100% di sovrapposizione le performance sarebbero ancora migliori.

E’ però nella seconda sessione di prova che il Saffier mette in mostra delle prestazioni che ci lasciano letteralmente di stucco. Usciamo di buon mattino in condizioni di acqua piatta e brezza leggerissima, che non supera i 5 nodi. Il Saffier 37 in questa situazione si dimostra impressionante. Pareggia e supera la velocità del vento sotto Code Zero, navigando pochi decimi sotto la stessa di bolina, stringendo sempre intorno ai 30 gradi di apparente. Guardate il video che vi proponiamo sopra, è quasi irreale. Lo sappiamo, state pensando che navigavamo a motore, ma non è così. Sotto Code Zero la barca ha una capacità impressionante di produrre apparente e navigare praticamente al doppio della velocità del vento.

Numeri che qualsiasi altra barca non votata alla regata può solo sognare, ma il bello è che il Saffier 37 non è una barca pensata per la regata ma bensì per uscite giornaliere di puro divertimento e adrenalina.

Gli interni sono all’insegna del più assoluto minimalismo ma con finiture di classe. Poco, pochissimo legno, due comode e lunghe sedute utili se vogliamo anche per dormire, una cucina con fornelli elettrici (non dimentichiamo che stiamo parlando di un day sailer e la classica cucina basculante a gas sarebbe solo un peso inutile).

Lungh. con bompresso 12 M /td> Lungh scafo 11 M Lungh. al galleggiamento 10 M Baglio 3,45 M Pescaggio 2.10 M Altezza linea gall.-albero 16 M

Dislocamento 4800 KG Peso chiglia 2050 KG Randa 43 M2 Fiocco autovirante 25 M2 Code zero 93 M2 Gennaker 115 M2

www.settemariyacht.it

www.saffieryachts.com