Tutto quello che dovete sapere sulla TAG Heuer VELA Cup Caprera del 26 agosto

Pronti alla grande festa della vela il 26 agosto? Ecco tutto quello che dovete sapere sulla TAG Heuer VELA Cup di Caprera!

TAG HEUER VELA CUP CAPRERA – IL PROGRAMMA

DOMENICA 25 AGOSTO

– A partire dalle ore 10, spiaggia di Porto Palma. Perfezionamento iscrizioni alla veleggiata, iscrizioni ai VELA Cup Games, consegna gift bag, numeri e istruzioni.

– Ore 18, spiaggia di Porto Palma. Briefing pre-regata per gli equipaggi della VELA Cup.

– Ore 18.20, spiaggia di Porto Palma. “Come diventare ecomarinai”, con il Centro Velico Caprera, Medplastic, One Ocean Foundation, Yacht Club Costa Smeralda.

LUNEDI’ 26 AGOSTO

– Ore 11, acque antistanti Porto Palma. Partenza della TAG Heuer VELA Cup Caprera (percorso: Porto Palma-isole delle Bisce-Monaci-Porto Palma, per un totale di 18 miglia).

– Ore 17.30, spiaggia di Porto Palma. VELA Cup Games: gli equipaggi si sfidano in tre giochi da spiaggia a tema nautico: Tender Regata, Lancio del Parabordo, “Cazzo alla Cima” (tiro alla fune). Premi per i primi tre classificati.

– Ore 19.30, spiaggia di Porto Palma. Si svelano le classifiche e premiazione della TAG Heuer VELA Cup Caprera, con premi ai vincitori e a sorteggio.

– Dalle ore 20, spiaggia di Porto Palma. VELA Cup Party fino a tarda notte, con cibo, drink e musica in spiaggia con il nostro DJ e tutti i “caprerini”.

COSA ASPETTI? ISCRIVITI ORA!

VELA CUP CAPRERA, DOMANDE & RISPOSTE

DOVE & QUANDO. Lunedì 26 agosto in Sardegna nord est, a Caprera nella baia di Porto Palma, sede del Centro Velico Caprera.

COME ARRIVARE. Porto Palma sull’isola di Caprera è raggiungibile: via mare, ancorando nella baia di Porto Palma e attraccando con il tender sul molo della spiaggia di Porto Palma; via terra, raggiungibile con ampio parcheggio dall’isola di Caprera (che è collegata all’Isola della Maddalena da un ponte). Dalla Sardegna traghetto ad alta frequenza, con trasporto auto, da Palau alla Maddalena.

CHI PUO’ PARTECIPARE. Ogni tipo di barca, non è richiesto nessun certificato.

PREMI E SORTEGGI. Ricchissimi premi ai vincitori e bellissimi premi a sorteggio. Difficile che chi partecipa ad una tappa della TAG Heuer Vela Cup non porti a casa un premio.Cominciamo dai premi a sorteggio. In ogni tappa vengono messi in palio tra tutti i partecipanti con estrazione: un prezioso orologio TAG Heuer Aquaracer e un utile Garmin inReach, un Sup gonfiabile di Vetus, zaini della veleria Doyle. Ma non è finita. Vengono premiati i primi di ogni raggruppamento delle due categorie classe “crociera” e “classe regata”, premi alle barche Vintage nelle due categorie “epoca” (costruite prima del 1969) e “vintage” (prima del 1989). Premi speciali: al primo classificato con la migliore performance (sistema ad handicap) tra tutti i partecipanti; al primo in tempo reale classe crociera” e “classe regata”; alla barca più elegante e anche all’ultimo classificato!

LOCATION E ANCORAGGI. Porto Palma è una baia totalmente riparata da ogni vento in estate con spazio per più di cento barche all’ancora, fondali da 3 a 8 metri sabbiosi. Qui ha sede il Centro Velico Caprera, con una bella spiaggia dove c’è il Vela Cup Point per le iscrizioni, consegna delle istruzioni e Gift Bag.

IL PERCORSO. Partenza a Porto Palma, isole delle Bisce, Monaci, poi si fa ritorno all’arrivo a Porto Palma. Totale miglia circa 18 (riduzione in caso di vento debole).

ISCRIZIONI. A partire da 85 euro, online sul sito www.velacup.it o direttamente a Porto Palma da sabato 24 agosto (canale VHF 72). Info: tel. 3924563708.

LA BAG. Ogni barca iscritta riceve una ricchissima gift bag con istruzioni di regata e numeri adesivi, t-shirt TAG Heuer VELA Cup, copia del Giornale della Vela, bandiera di strallo, braccialetti per tutto l’equipaggio, ecobicchiere e portamozziconi Medplastic. In più gadget dei nostri partner: TAG Heuer, Doyle, Vetus, Harken, Garmin, Sailogy. Al momento della consegna della bag firmando il Manifesto dell’Ecomarinaio diventi sostenitore di Medplastic.

PORTI VICINI. Marina dell’Orso di Poltu Quatu, tel. 0789 99477 / 0789 950084, www.poltu-quatu.com; Porto Massimo (Maddalena), tel. 0789 734033 – 346 1592305, www.portomassimo.it; Consorzio Marina Cannigione (golfo Arzachena) anche con campo boe, tel. 346 806 5848, www.marinacannigione.it

NOLEGGIO BARCHE. North Sardinia Sail noleggia barche per la Vela Cup, base a Cala dei Sardi a poche miglia da Caprera. info: tel. 3204988169, www.nsscharter.com.

CERCO/OFFRO IMBARCO. Su www.velacup.it con My Match Race.

TRAGHETTI. Onorato Armatori, darà il trasporto gratuito su Tirrenia e Moby per passaggio ponte e auto al seguito verso Olbia (convenzione valida dal 16 al 23 agosto) e da Olbia (convenzione valida dal 26 agosto all’1 settembre). Si pagheranno soltanto ovviamente tasse portuali ed eventuali cabine (info: www.velacup.it).

DORMIRE A TERRA. Consigliati: Residence Blubaita (Punta Tegge La Maddalena), www.blubaitalamaddalena.com; Hotel Excelsior (Lungomare Amendola, La Maddalena), www.excelsiormaddalena.com; Grand Hotel Resort Ma&Ma (Punta Tegge, La Maddalena), www.grandhotelmaema.com.

NOLEGGIA LA BARCA IN SARDEGNA, IL TRAGHETTO FINO A OLBIA È GRATIS

– Iscriviti ora alla VELA Cup

– Il programma e i premi della VELA Cup. Scoprili nel dettaglio

– Cerchi o offri un imbarco? Mettilo nella bacheca online

– Non non hai la barca? noleggiala con North Sardinia Sail!

– Tutte le barche possono partecipare. Scopri come

– Scrivici per avere ulteriori delucidazioni