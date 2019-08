Nostalgia Luna Rossa: quella volta che Spithill umiliò Oracle

Tra pochi giorni, il 25 agosto per l’esattezza, la nuova Luna Rossa andrà in acqua e sarà l’inizio di una nuova storia e di una nuova sfida, quella che porterà Team Prada fino all’America’s Cup del 2021 ad Auckland. L’AC 75 sarà una barca volante, avveniristica, probabilmente molto spettacolare. Sarà anche emozionante? Ancora è presto per dirlo, ma nell’attesa di scoprirlo vi proponiamo un momento amarcord. La mitica partenza di Luna Rossa contro BMW Oracle, quando James Spithill annichilì letteralmente la barca americana.