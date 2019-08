Marina Genova: dove la tua barca è coccolata

Ci sono porti dove è un piacere fermarsi, dove la nostra barca, indipendentemente dalla sua lunghezza, viene coccolata e dove gli equipaggi possono sentirsi a casa. Il Marina Genova è uno di questi. Lontano dal caos cittadino ma a due passi dall’aeroporto, l’approdo del capoluogo ligure non è un semplice porto ma un luogo da vivere e dove possiamo dimenticarci dello stress per tutto ciò che è relativo alla gestione della nostra barca. Uno dei punti di forza del Marina Genova infatti, come ci ha raccontato l’AD Giuseppe Pappalardo, è il programma Yacht Solutions. “Qui gli armatori se vogliono possono dimenticarsi di ogni preoccupazione. Il Marina con il programma Yacht Solutions mette a disposizione una rete di professionisti che possono occuparsi di ogni aspetto della barca. Dalle cose più banali come l’accensione periodica dei motori o il controllo della carica delle batterie fino agli interventi più complessi come le consulenze specializzate o le perizie o la supervisione dei lavori di manutenzione. Inoltre abbiamo degli spazi a terra disponibili per imbarcazioni di media grandezza, dedicati alla manutenzione e ai mesi di riposo fuori dall’acqua”.

Chi possiede una barca sa che la cosa più complessa è la sua gestione, che spesso prevede l’intervento di professionisti di diversi settori durante la stagione. “Non occuparsi di un aspetto come questo, di cui si fa carico il Marina, consente agli armatori di godere al miglio la nostra passione” precisa Pappalardo. Il Marina Genova non si preoccupa solo delle barche, ma anche dei suoi equipaggi. Abitualmente frequentato dai megayacht, la necessità di promuovere dei programmi turistici per i professionisti che vivono buona parte dell’anno a bordo è diventata un’esigenza prioritaria. “Abbiamo tanti professionisti che vivono il porto per lunghi periodi all’anno, molti sono ragazzi giovani, il loro stare bene per noi è prioritario”, ci racconta l’A.D. Pappalardo.

Il Marina Genova è anche un posto perfetto da vivere, con la sua galleria commerciale, i numerosi ristoranti e la possibilità di fare anche attività all’aperto o in palestra. Ma a questo la direzione del porto ha aggiunto la figura di una “crew social manager”, ovvero una professionista che si dedicato all’organizzazione delle attività di svaglo degli equipaggi, da un semplice barbeque in banchina agli itinerari culturali lungo le bellezze della Liguria.

Gli equipaggi non avranno di che annoiarsi. E per il mondo dei professionisti della nautica non è tutto, in primavera il Marina Genova organizza l’evento “Sea You”, dedicato al charter e alla vendita dei megayacht, un evento dedicato a tutti i broker e agli operatori di settore, oltre che agli armatori che sono intenzionati a visionare questo tipo di imbarcazioni. Il tutto in pieno stile Marina Genova, non solo lavoro ma anche tanto divertimento a terra.

www.marinagenova.it