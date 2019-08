Il paese dei Balocchi del velista? Lo raggiungi con un click

Con un catalogo di oltre 15.000 prodotti per la nautica, MagellanoStore.it è diventato uno dei punti di riferimento per chi vuole attrezzare al meglio la propria barca

Esiste un grande “Paese dei Balocchi” per i velisti, dove trovare tutto quello che serve per attrezzare al meglio la propria barca, l’abbigliamento e le dotazioni giuste, accessori, ricambi e molto, molto altro. Per raggiungerlo non bisogna salire su un carro tirato da asini, come fecero Pinocchio e Lucignolo nel celebre romanzo di Collodi, ma basta un click.

MagellanoStore.it conta su un catalogo di oltre 15.000 prodotti: nato nel 2011 come ‘costola’ online di Bernabè Group, azienda storica che da più di 60 anni si occupa di forniture nautiche e industriali in quel di Cattolica (Rimini), è oggi uno dei punti di riferimento del mercato italiano per l’acquisto di accessori nautici.

Complice anche la facilità di consultazione del sito, sia da desktop che su smartphone e tablet. Oltre l’immenso catalogo (che conta prodotti dei migliori brand) il segreto del successo di Magellano Store, ci racconta il titolare Adler Bernabè, risiede nel servizio che lui definisce “a 5 stelle”.

Giudizio supportato dalle oltre 4000 recensioni di clienti soddisfatti: “Prestiamo la massima attenzione al cliente, garantendo i migliori prezzi del mercato, spedizioni estremamente veloci (il 99% degli ordini viene evaso entro le 24/48 ore) ma soprattutto fornendo consulenza professionale sia nella fase di acquisto che nel post vendita”.

Un e-commerce affidabile, ma non solo. “Andiamo molto oltre, spinti dalla passione per il mare”, spiega Bernabè: “Nel 2017 abbiamo creato Magellano Blog, una piattaforma editoriale aggiornata quotidianamente che ad oggi conta oltre 400 articoli pubblicati, redatti dai nostri esperti o da giornalisti del settore: sull’onda del successo web, abbiamo deciso di intraprendere, controtendenza rispetto al mercato, anche la strada della carta.

A giugno è nato Magellano Magazine, una rivista in formato tabloid dedicata a chi condivide la nostra passione e inviata gratuitamente a tutti coloro che completano un ordine anche di importo minimo sullo Store.”.

Infine, l’azienda sostiene gli eventi e le avventure più appassionanti. Come l’impresa di Tullio Picciolini e Giammarco Sardi, che hanno attraversato l’Atlantico da Dakar a Guadalupa a bordo di un catamarano non abitabile di soli 6 metri. www.magellanostore.it