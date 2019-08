VELA Cup Games: a Caprera è sempre festa (anche a terra)

Alla TAG Heuer VELA Cup di Caprera, il 26 agosto, non ci si diverte tantissimo solo in mare, in uno dei percorsi più suggestivi del Mediterraneo (nell’arcipelago della Maddalena), ma la Festa continua anche a terra con la novità: i VELA Cup Games, tipo “Giochi Senza Frontiere” aperti a tutti gli equipaggi che vogliono partecipare in spiaggia!

SCOPRI LA TAG HEUER VELA CUP, L’UNICA VELEGGIATA CARAIBICA IN ITALIA

Ecco il programma dei VELA Cup Games:

INIZIO Armati di birra in spiaggia ci si vede alle 17,30 dove ci sarà prima una breve introduzione su chi è un eco marinaio (e come lo si diventa). Dopo si parte a bomba con i VELA Cup GAMES!

10 minuti di Eco Marinaio. All’atto della consegna delle bag va fatta iscrizione ai giochi e va scelto il campione per ogni “specialità”

TENDEREGATA

Regata di tender e prova di nuoto. Tutti i partecipanti sulla spiaggia pronti a partire per:

1. Mettere in acqua il proprio tender dal bagnasciuga e remare fino alla boa. Una sola persona a bordo.

2. Girare la boa e tornare al punto di partenza

3. Dare il “5” al compagno che dovrà indossare un salvagente e nuotare fino alla boa e tornare indietro.

Punteggio a salire dal primo classificato: Prova a tempo

PARABORDO CUP

Sfida tra un membro di ogni squadra a chi lancia più lontano un parabordo. Il punteggio è a salire dal primo classificato: prova a distanza.

TIRO ALLA CIMA

Gli equipaggi creano una squadra di massimo 5 persone. Si creano gli accoppiamenti tra le varie sfide e ci saranno sfide uniche all’ultimo millimetro. Chi vince la sfida prende 3 punti mentre chi perde 0.

In caso di parità ci si sfida al tiro alla fune.

Non solo tanto divertimento, ma anche ricchi premi: gadget e piatto dei VELA Cup Games per il primo, il secondo ed il terzo classificato. Dopo i VELA Cup Games, verso le 19.30 si parte a svelare le classifiche e con la premiazione, cena e festa in spiaggia!

COSA ASPETTI? ISCRIVITI ORA!

NOLEGGIA LA BARCA IN SARDEGNA, IL TRAGHETTO FINO A OLBIA È GRATIS

– Iscriviti ora alla VELA Cup

– Il programma e i premi della VELA Cup. Scoprili nel dettaglio

– Cerchi o offri un imbarco? Mettilo nella bacheca online

– Non non hai la barca? noleggiala con North Sardinia Sail!

– Tutte le barche possono partecipare. Scopri come

– Scrivici per avere ulteriori delucidazioni