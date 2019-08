Avevano annunciato forti venti, ma nessuno si sarebbe aspettato una burrasca di tale intensità ieri. Tra le tante barche alla fonda nella baia di Veruda (Pola, Croazia) c’era anche Heiner Feuer con il suo cane a bordo del suo Jeanneau Sun Odyssey 40 DS “Laika II”. Il video che ci ha mandato è davvero pazzesco: “52 nodi, siamo alla boa, tutto ok”, ci ha detto. Eccolo:

BURRASCA IN RADA

E pensare che, fino a 5 minuti prima, come si evince dalla foto a lato, tutto era calmo: ma il cielo non lasciava presagire nulla di buono, con un fronte decisamente minaccioso: “Era previsto, ma che sarebbe venuto così forte non lo pensavo nemmeno io. Comunque tutti si sono preparati. Vele ben chiuse, il marinaio delle boe girava prima del solito e avvertiva tutti. I residenti legavano bene le loro barche”. E infatti, tra le cinquanta barca alla fonda in rada, nessun danno particolare.