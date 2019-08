La “navigattrice” Marianna De Micheli ti aspetta a Caprera il 26 agosto!

Dopo le adesioni di tanti grandi marinai e velisti (Andrea Mura, Vincenzo Onorato e molti altri, ve ne abbiamo parlato QUI), la TAG Heuer VELA Cup di Caprera (lunedì 26 agosto organizzata con il Centro Velico Caprera) si arricchisce di una “madrina” d’eccezione. “Ma certo che ci sarò, mica posso perdermela!”, ci ha comunicato Marianna De Micheli, la “navigattrice”, come ama definirsi.

LA “NAVIGATTRICE”

L’attrice milanese è diventata famosa per aver interpretato la perfida Carol Grimani in “Centovetrine”. Dopo otto anni sul set, ha deciso di smettere i panni dell’attrice del piccolo schermo (ora è impegnata a teatro!) e di calarsi in quelli della velista, salendo su una piccola barca a vela (il Comet 910 Plus Maipenrai) e circumnavigando l’Italia da sola, con l’unica compagnia del suo gatto, Jingjok. Da qui nasce il libro “Centoboline”.

Oggi la “Navigattrice” non scende mai dalla sua barca e le sue avventure sono seguitissima sul web e sui social: “Quello che mi piacerebbe comunicare alle persone che seguono i miei viaggi e le mie avventure nautiche è la libertà di immaginare”, dice Marianna, “la capacità di pensare che si possa avere sempre, senza poi troppe difficoltà, la possibilità di una vita diversa. Il mio andar per mare da sola viene considerato straordinario, considerata la mia poca esperienza, ma evidentemente, e di questo sono orgogliosa, riesco a trasmettere il messaggio: “SE L’HO FATTO IO, LO PUOI FARE ANCHE TU!.”.

Venite a conoscerla alla VELA Cup di Caprera, Marianna sarà contenta di raccontarvi la sua bella storia di mare e di passione.

(foto di Franco Oberto)

– Iscriviti ora alla VELA Cup

– Il programma e i premi della VELA Cup. Scoprili nel dettaglio

– Cerchi o offri un imbarco? Mettilo nella bacheca online

– Non non hai la barca? noleggiala con North Sardinia Sail!

– Tutte le barche possono partecipare. Scopri come

– Scrivici per avere ulteriori delucidazioni