Catamarani Excess: le prime immagini in navigazione aspettando il Salone di Cannes

Gli amanti dei multiscafi li aspettano con grande curiosità, stiamo parlando dei catamarani Excess 12 e 15, il marchio del gruppo Beneteau presentato un anno fa al Salone di Cannes e adesso pronto a fare il suo esordio ufficiale. Dopo tanta attesa ecco le prime foto dei due cat in navigazione.

I nuovi Excess, il 12 e il 15 saranno i primi due modelli, non puntano infatti solo sulla comodità e sulle caratteristiche tipiche dei cat da crociera, avranno un rapporto tra superficie velica e dislocamento più ampio rispetto ai comuni cat da crociera. Questo grazie a una costruzione molto attenta alla distribuzione e alla quantità dei pesi e di un piano velico a forte allungamento.

Un particolare che consentirà di avere anche un boma più corto e una base del fiocco meno lunga, per una conseguente maggiore facilità in manovra oltre che performance migliori. Coinvolti nel progetto designer di fama internazionale, come lo studio VPLP che ha firmato il 12, Patrick le Quément che cura il design esterno di entrambi e Nauta Design per gli interni.

Le scelte estetiche e di layout rispecchiamo la propensione da crociera sportiva di questi due catamarani. La cellula abitativa è bassa sul ponte e con una finestratura a 360 gradi, di carattere la scelta di posizionere le due timonerie simmetricamente in basso, invece di optare per il fly bridge, con i rinvii delle manovre su entrambi i lati. Dai primi disegni i volumi degli scafi sembrano tesi, con un accenno di svasatura sulla superficie superiore per avere un migliore assetto aerodinamico.

Excess 12

Lungh. f.t. 11,73 mt

Largh. 6,73 mt

Immersione 1,35 mt

Disloc. 10,3 tonn.

Randa 50 mq

Fiocco autov. 32 mq

Code 0 67 mq

Excess 15

Lungh. f.t. 14,76 mt

Largh. 8,03 mt

Immersione 1,40 mt

Disloc. 18,4 tonn.

Randa 104 mq

Fiocco autov. 55 mq

Code 0 117 mq

