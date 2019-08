Arenato e saccheggiato dai pirati (italiani) alle Eolie. Una brutta storia estiva

Vi raccontiamo una storia di vera e propria pirateria e saccheggio. Ma non siamo in Oceano Indiano o in altre acque ‘pattugliate’ da pirati. Siamo nelle acque cristallo delle Eolie.

ARENATO E SACCHEGGIATO DAI PIRATI

Il Jeanneau Sun Odyssey 54 DS (16,75 m) “Favola” dell’inglese John Taylor si era arenato sulla spiaggia di Ficogrande, a Stromboli, dopo che l’ancora non aveva tenuto in rada. Un cattivo ancoraggio? Più che altro, probabilmente, la poca conoscenza del luogo: quasi tutti sottovalutano il fatto che il fondale intorno all’isola sia costituito da sabbia vulcanica, piena d’aria e quindi dal peso specifico limitato, unito a un cono d’attrito molto basso. “Lì le ancore non tengono”, ci ha raccontato il velista Sergio Conte, che ha postato sui social la foto sopra.

Ad ogni modo, al 53enne armatore della barca, è andata malissimo. Ma il peggio doveva ancora arrivare.

Nei giorni successivi è stato a costante guardia della sua barca, giorno e notte, in attesa che si concludessero le pratiche burocratiche per rimuoverla. Ma è bastato un momento in cui si è allontanato perché una coppia di “pirati” (come possiamo chiamarli? Sciacalli?) sono saliti a bordo rubando cime, bussole, strumentazione elettronica.

Due disperati? Non proprio: i pirati erano due velisti, in rada con la loro barca a poche centinaia di metri. Hanno visto Favola arenata e hanno pensato bene di “saccheggiarla” arrivando con il tender. La cosa più assurda che la coppia, di Napoli, era formata da padre, 50 anni, e figlio di 14. I due sono stati denunciati.