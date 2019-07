Ora è ufficiale, la paladina svedese della svolta ecologica del pianeta, Greta Thunberg va al Summit sul clima Onu di New York (23 settembre) in barca a vela, il mezzo più “green” che c’è.

La 17enne più famosa del mondo salperà dal Regno Unito a bordo di una superbarca, l’IMOCA 60 con i foil Malizia II (18,8 m) batente i colori dello Yacht Club de Monaco: con lei a bordo un equipaggio di tutto rispetto, tra gli altri il principe velista Pierre Casiraghi, co-skipper della barca e Boris Herrmann, velista oceanico di grande esperienza e che si sta preparando al prossimo Vendée Globe (giro del mondo in solitario).

“Pierre ed io siamo consapevoli della nostra responsabilità”, ha detto Herrmann. “Faremo in modo che Greta raggiunga New York nel modo più sicuro possibile”. La traversata di circa 3.000 miglia è a impatto zero: qualora non si potesse andare a vela, il motore – elettrico – è alimentato da pannelli solari dell’italiana Solbian. A bordo anche il padre di Greta, l’attore Svante Thunberg, l’armatore Gerhard Senf e un film maker.

Già nominata per il Nobel della pace per il suo attivismo ambientalista (è l’ideatrice dei “Venerdì per il futuro” che hanno mobilitato i giovani di tutto il mondo), Greta Thunberg è stata invitata a parlare al summit delle Nazioni Unite e sarà poi al vertice sull’ambiente in ottobre a Santiago, in Cile. E il fatto che ci arrivi in barca, è una grande pubblicità per la vela!