E se invece che farci prendere dallo sconforto per il mare pieno di meduse facessimo come il nostro Bacci Del Buono, che ha deciso di passare all’attacco trasformandole da temuto animale marino in… cibo? In questo videotutorial ci mostra come cucinare le meduse in barca!

COME CUCINARE LE MEDUSE IN BARCA