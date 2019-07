Alla VELA Cup di Caprera si vince (quasi) sempre: ecco i super premi!

Non è solo l’unica veleggiata caraibica del Mediterraneo, ma è anche una delle tappe del circuito TAG Heuer VELA Cup. Alla VELA Cup di Caprera ci saranno ricchissimi premi per tutti, non solo i vincitori. Ci sono premi per i primi tre classificati delle 5 classi (divise per lunghezza) e con classifiche differenziate per chi naviga anche con gennaker e spinnaker o solo a vele bianche. Anche le barche vintage, che avranno una classifica dedicata e ci sarà un premio anche per l’ultimo arrivato in reale.

I super premi a sorteggio (e non solo)

OROLOGIO TAG HEUER AQUARACER

“Che ore sono?” Un conto è guardarlo sul cellulare, un conto è vederlo su un TAG Heuer Aquaracer Calibre 5. Come fare? Basta iscriversi alla VELA Cup e partecipare alla regata. Poi, se siete fortunati, alla premiazione sentirete dire il vostro nome e tornerete a casa con un TAG Heuer originale al polso. Semplice no? www.tagheuer.com

INREACH GARMIN MINI

InReach è un navigatore satellitare bidirezionale, un dispositivo utile e soprattutto rassicurante, perché ti fa capire immediatamente che il tuo messaggio di SOS è arrivato a destinazione, a differenza degli altri sistemi satellitari monodirezionali. Un premio da leccarsi i baffi! www.garmin.com

3 ZAINI DOYLE AI PRIMI 3 OVERALL

E dove le potete mettere tutte queste cose? In palio ci sono anche tre bellissimi zaini griffati da Doyle Sails. Insomma c’è proprio tutto! Doyle Sails Italia

In più per tutte le barche iscritte

una bag con il Medplastic kit, una copia del giornale della vela e tantissimi gadget

numeri di regata adesivi prodieri

braccialetto identificativo per tutto l’equipaggio

una esclusiva T SHIRT VELA CUP 2019

sconti riservati su prodotti e servizi

