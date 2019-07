Così salti la fila all’ingresso del Salone Nautico di Genova

E’ attiva la prevendita online dei biglietti del 59°Salone Nautico organizzato da UCINA Confindustria Nautica a Genova dal 19 al 24 settembre prossimi. È possibile effettuare l’acquisto dei biglietti online mediante carta di credito o tramite bonifico bancario sul sito www.salonenautico.com, al costo di 15 euro (comprensivo di diritti di prevendita). Così eviterete code all’ingresso, soprattutto quest’anno che l’edizione si annuncia molto affollata.

Il Salone Nautico è punto di riferimento per l’intero settore della nautica da diporto in Europa e nel Mediterraneo. La 59ma edizione che vedrà l’area espositiva ridisegnata e innovata a partire dall’ingresso con l’installazione “From shipyard to courtyard” dell’archistar Piero Lissoni, celebrerà la Città della Nautica.

Confermata, per il secondo anno consecutivo, la formula vincente di unico contenitore di quattro aree distinte: un Salone multispecialista espressione di eccellenza, con servizi dedicati per offrire il miglior panorama espositivo in termini di layout e servizi a pubblico ed espositori.

Oltre 1000 imbarcazioni, quasi 1000 espositori e un’agenda di eventi ricchissima che si terranno nella Sala Forum UCINA, al Brietling Theatre, presso gli stand degli espositori e in tutta la città, sono pronti ad animare il 59° Salone Nautico.

L’appuntamento è a Genova. Dal 19 al 24 settembre.

INFORMAZIONI UTILI

Quando:

Da giovedì 19 settembre a martedì 24 settembre dalle ore 10:00 alle ore 18:30

Dove:

Piazzale Kennedy, 1 16129 Genova (GE)

Costi biglietti:

Acquisto online: €15,00 comprensivo di diritto di prevendita

Acquisto presso la biglietteria il giorno stesso della visita:

INTERO €18,00 RIDOTTO* €15,00