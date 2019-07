E’ uscito il Giornale della Vela di agosto: il magazine perfetto da portarti in barca!

Il numero di agosto del Giornale della Vela vi aspetta in edicola e in digitale: 132 pagine tutte da gustare che vi accompagneranno durante la vostra crociera e che vi raccontiamo in anteprima. LEGGI GRATIS LA PREVIEW DEL NUMERO (PUOI ANCHE ACQUISTARLA IN DIGITALE A 3,99 EURO)

Torniamo al Giornale della Vela di agosto: c’è tanta carne al fuoco, vi sveliamo alcuni “antipasti”

1. QUANTO TIENI AL TUO MARE?

Il Mediterraneo è in pericolo, non ci stancheremo mai di ripeterlo. Solo in Italia, riversiamo in natura mezzo milione di rifiuti plastici: il mare è soffocato da microplastiche, oli esausti, sversamenti di carburante. Chi ci salverà? La barca a vela, il mezzo più ecologico che c’è: non ci stancheremo mai di ripetere neanche questo. Ma solo se la si usa bene e se si naviga informati sulle ripercussioni ambientali che alcune azioni, apparentemente innocue, possono causare. Così abbiamo pensato di mettervi alla prova: quanto ne sapete di plastiche e inquinamento? Quali comportamenti ecoresponsabili adottate a bordo? Abbiamo preparato per voi con un maxi test di 20 domande: vedrete, non tutte le risposte saranno così scontate!

2. STORIE DI UNA GIRAGLIA MEMORABILE

Una delle edizioni più belle degli ultimi decenni, la Rolex Giraglia strega ancora. Vi raccontiamo storia della regata “vintage” con le parole di Vincenzo Onorato e quella all’assalto su un First 31.7. E come ci ha raccontato “don Vincenzo”: “Questa Giraglia è stata un po’ come fare l’amore con una bella signora, penso sia piaciuto a entrambi…”. Imperdibile.

3. LE VACANZE IN BARCA DI MONSIEUR DAN LENARD

Il grande designer di superyacht sa tutto di barche, vela, crociere (odia le regate). Leggete la sua storia, scoprirete trucchi, consigli e luoghi giusti per una crociera indimenticabile. Lui le fa da sempre. Una grande guida per non sbagliare!

4. MA LA NOTTE SI!

Navigare di notte in estate è una delle esperienze imprescindibili per chi ama il mare e la vela. Ma occorre seguire comportamenti adeguati per non rischiare di rovinare quest’avventura. In questo servizio vi spieghiamo cosa bisogna fare.

5. TUTTI I SEGRETI PER LA PESCA IN CROCIERA

Riccardo Fracchia vive a bordo della sua Clovis 365 giorni l’anno e ha una passione viscerale per la pesca: chi meglio di lui può svelare i trucchi per togliersi grandi soddisfazioni con amo e filo! Tra traina, surfcasting, rockfishing: seguite i suoi consigli e vedrete che catture in crociera!

6. LE BARCHE DEL MESE

Vi portiamo a bordo di due barche nuovissime, l’Italia 11.98, la barca dalla doppia anima per vincere in regata e andare in crociera e Y Yachts Y7, il 22 metri progettato da Bill Tripp e costruito da Michael Schmidt. In più vi presentiamo il Solaris 64 RS.

7. COME CAPIRE SE IL VOSTRO MOTORE STA BENE

Gli esperti di Be Skilled, la scuola di alta formazione velica di Water Tribe, vi svelano tutti controlli da effettuare prima di salpare e durante la navigazione sul vostro entrobordo (e dove mettere le mani se c’è un problema).

E poi barche, regate, storie di mare, accessori, consigli per il noleggio e molto altro!

Non dimenticate che solo sul Giornale della Vela avete a disposizione un’ampia sezione “compro e vendo” dedicata agli annunci di barche usate e accessori, e un listino sempre aggiornato di ciò che si trova di nuovo sul mercato.

