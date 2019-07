Straorzare m’è dolce in questo mare. VIDEO

L’impostazione della manovra, una strambata, sembrava corretta, con l’equipaggio che si muove in ordine, ma poi qualcosa va storto. Il fiocco resta a collo, la scotta gennaker resta troppo cazzata e l’uscita dalla strambata del timoniere è stata probabilmente troppo orzata (ma questo possiamo solo ipotizzarlo). Ecco come una strambata partita bene finisce in straorza. E poi c’è anche la drizza che non viene giù.