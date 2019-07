Ciao a tutti, noi il 26 agosto ce ne andiamo a Caprera (per 11 motivi)!

Ormai tutti ne parlano, al circuito di regate TAG Heuer VELA Cup, quest’anno si è aggiunto un appuntamento imperdibile: la VELA Cup Caprera, una festa caraibica in pieno Tirreno a cui siete tutti invitati, soprattutto se siete in vacanza con la barca da quelle parti! (Iscriviti subito a scatola chiusa!)

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SULLA VELA CUP IN 11 DOMANDE

Dove e quando?

Lunedì 26 agosto in Sardegna nordest, a Caprera, nella splendida baia di Porto Palma, sede della scuola di vela più famosa d’Italia, il Centro Velico Caprera. Una location unica, tra acque cristallo, natura selvaggia e monumenti storici, come la casa e la tomba di Garibaldi!

Perché proprio di lunedì?

Per venire incontro non solo a tutti i velisti in vacanza con le loro barche, ma anche a chi noleggia una barca! Visto che le barche si noleggiano sabato su sabato, chi vuole può venire a farsi la settimana di vacanza nell’arcipelago della Vela e partecipare a quella che sarà una grande festa della vela!

A proposito di noleggi, ci sono delle convenzioni?

North Sardinia Sail noleggia barche per la Vela Cup, base a Cala dei Sardi a poche miglia da Caprera. info: tel. 3204988169, www.nsscharter.com; per quanto riguarda il cerco/offro imbarco lo trovate su www.velacup.it con My Match Race (https://www.velacup.it/cerco-offro-imbarco/)

Ma è vero che chi partecipa ha il traghetto gratis, per sé, l’equipaggio (macchina INCLUSA)?

E’ tutto verissimo! Vincenzo Onorato si è innamorato della VELA Cup Caprera e ha deciso di supportarla (oltre che provare a vincerla con ben tre dei suoi “Mascalzone Latino!”): Onorato Armatori offrirà il trasporto gratuito su Tirrenia e Moby per passaggio ponte e auto al seguito. Si pagheranno soltanto ovviamente tasse portuali e cabine (info su https://www.velacup.it/tappa/caprera/):

Queste sono le date valide per la convenzione:

(su richiesta e previa disponibilità)

• da Livorno, Piombino, Genova e Civitavecchia per Olbia: dal 16 al 23 Agosto 2019;

• da Olbia per Livorno, Piombino, Civitavecchia e Genova: dal 26 Agosto al 01 Settembre 2019

SCONTO DEL 100% ordinaria disponibile al momento della prenotazione, applicabile a n. 7 passeggeri ed ai relativi veicoli (auto, furgone fino a 6 mt, carrello fino a 8 mt). Tasse e diritti a pagamento. QUI IL TUTORIAL PER OTTENERE IL TRAGHETTO GRATIS

Chi può partecipare?

Ogni tipo di barca, non è richiesto nessun certificato di stazza. Dalle derive ai maxi yacht, è uana manifestazione “democratica”! E ci sono premi per (quasi) tutti, sia per i risultati in acqua che a sorteggio, quest’anno oltre alle varie categorie regata e crociera vengono premiati anche gli scafi “vintage”!

E per quanto riguarda ormeggi e ancoraggi?

Porto Palma è una baia totalmente riparata da ogni vento in estate con spazio per più di cento barche all’ancora, fondali da 3 a 8 metri sabbiosi. Qui ha sede il Centro Velico Caprera, con una bella spiaggia dove c’è il Vela Cup Point per le iscrizioni a partire da domenica 25, consegna delle istruzioni e Gift Bag. Ci sarà anche un chiosco per rinfrescarvi con drink!

Come sarà il percorso?

Partenza a Porto Palma, isole delle Bisce, Monaci, poi si fa ritorno all’arrivo a Porto Palma. Totale miglia circa 18 (sono previste riduzioni in caso di vento debole, ma tranquilli, di solito la brezza non manca mai!).

Come faccio a iscrivermi? Quanto costa?

A partire da 85 euro, online sul sito della VELA Cup al link https://www.velacup.it/tappa/caprera/ o direttamente a Porto Palma da sabato 24 agosto (canale VHF 72). Info: tel. 3924563708

Se volessi tenere la barca in porto, quali sono i Marina vicini?

Marina dell’Orso di Poltu Quatu, tel. 0789 99477 / 0789 950084, www.poltu-quatu.com; Porto Massimo (Maddalena), tel. 0789 734033 – 346 1592305, www.portomassimo.it; Consorzio Marina Cannigione (golfo Arzachena) anche con campo boe, tel. 346 806 5848, www.marinacannigione.it

Per chi vuole dormire a terra ci sono soluzioni?

Assolutamente si: Residence Blubaita (Punta Tegge La Maddalena), www.blubaitalamaddalena.com; Hotel Excelsior (Lungomare Amendola, La Maddalena), www.excelsiormaddalena.com; Grand Hotel Resort Ma&Ma (Punta Tegge, La Maddalena), www.grandhotelmaema.com

Quale sarà il programma di massima?

Domenica 25 agosto:

Dalla mattina perfezionamento iscrizioni, consegna gift bag, numeri e istruzioni.

Ore 18: Briefing equipaggi sulla spiaggia di Porto Palma.

Lunedì 26 agosto:

Ore 11: partenza della TAG Heuer Vela Cup davanti a Porto Palma.

Ore 18: evento: come diventare ecomarinaio con il Giornale della Vela e CVC.

Ore 19: si svelano le classifiche, parte la festa della premiazione con sorteggio premi ed eventi a sorpresa (tra cui una splendida versione del “tiro alla fune”, chi è stato allo scorso TAG Heuer VELAFestival ricorderà!). A seguire Vela Cup Party: eventi (gara di “eleganza” stile “tipi da spiaggia”, come nelle regate caraibiche), cibo, drink e musica in spiaggia con i “caprerini”.

– Iscriviti ora alla VELA Cup

– Il programma e i premi della VELA Cup. Scoprili nel dettaglio

– Cerchi o offri un imbarco? Mettilo nella bacheca online

– Non non hai la barca? noleggiala con North Sardinia Sail!

– Tutte le barche possono partecipare. Scopri come

– Scrivici per avere ulteriori delucidazioni