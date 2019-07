Caldo? Rinfrescati la mente “navigando” tra Capo Horn e i fiordi di Darwin

L’Italia è interessata da un’ondata di caldo eccezionale: se non siete ancora in barca e, come noi, state sudando sette camicie, ecco un modo per rinfrescarvi la mente. Dare un’occhiata a queste foto che ci sono arrivate dall’associazione “Vela Alla Fine del Mondo” da Capo Horn e dai ghiacciai e fiordi di Darwin, “alla fine del mondo”, nel punto più meridionale del Sudamerica: tra foche, pinguini e scenari mozzafiato. Si chiamerà anche Terra del Fuoco, ma di sicuro non si soffre il caldo!