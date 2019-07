Quest’anno si può entrare gratis al Salone di Cannes: ecco come fare

Quest’anno il Salone di Cannes (10-15 settembre) potete visitarlo gratis! Vi abbiamo già raccontato come il layout della kermesse nautica francese sia stato rivoluzionato (il Port Pierre Canto è stato individuato come nuova location della manifestazione per la vela: potrete visitare fino a 110 barche a vela, mono e multiscafo, in un unico spazio, mentre la sezione dedicata al motore rimarrà al Vieux Port).

Ma la cosa più importante è che ogni giorno, se si entra al Cannes Yachting Festival dall’ingresso ufficiale di Port Canto, dalle 10 alle 11 del mattino, non si pagherà il biglietto. Una ghiotta occasione per chi vuole andare a toccare con mano le ultime novità!

Qua sotto il video-rendering del Salone che verrà. www.cannesyachtingfestival.com