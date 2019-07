Vieni alla VELA Cup Caprera per sfidare Mascalzone Latino!

Alla TAG Heuer VELA Cup di Caprera, lunedì 26 agosto, c’è un avversario da battere: il team di Mascalzone Latino, capitanato da Vincenzo Onorato. Come vi raccontiamo nel resoconto quasi “stenografico” della telefonata intercorsa tra il direttore del Giornale della Vela Luca Oriani e Onorato qua sotto, il vulcanico armatore di Moby, Tirrenia e Toremar si è innamorato del format “caraibico” della VELA Cup ideata in collaborazione con il Centro Velico Caprera, e schiererà sulla linea di partenza tre perle della sua “scuderia”: tra cui gli Swan 38 e 65 e un’altra barca del team. A bordo anche i ragazzi della scuola vela di Mascalzone Latino.

In più Onorato ha pensato a un bel regalo per i partecipanti: se venite a fare la VELA Cup usando i traghetti di Moby e Tirrenia, dal 16 al 23 agosto per la partenza verso Olbia e dal 26 agosto al 01 settembre 2019 per il ritorno da Olbia, voi e il vostro equipaggio (fino a 7 persone, auto comprese!) viaggerete gratis. In ottica vacanze, è un’occasione imperdibile!

COME AVERE IL TRAGHETTO GRATIS

Ma ecco il resoconto della telefonata da cui è nato tutto:

“QUESTA E’ LA VERA PROMOZIONE PER LA VELA”

Sono le dieci di sera, squilla il telefono: “chi mi rompe le scatole a quest’ora?”. Sullo schermo del telefonino compare il nome di Vincenzo Onorato, vecchio amico del Giornale della Vela.

“Pronto Vincenzo, che c’è?”.

“Mi sono appena comprato il Giornale della Vela. Io ci sarò”.

“Ma dove?”.

“A Caprera il 26 agosto per la VELA Cup. Grande Idea! Bravi”.

“Con cosa ci sarai?”.

“Con tre Mascalzone Latino, sicuramente con lo Swan 38 e il 65 e un’altra: E mi porto anche i ragazzi della mia Scuola Vela”.

“Grazie Vincenzo, vedrai che tu, il tuo equipaggio e i ragazzi di Mascalzone vi divertirete”.

“Luca, te lo ripeto…è una grande idea quella della VELA Cup a Caprera, in rada e in spiaggia”.

“Troppo buono”.

“E sai cosa ti dico, per tutti quelli che usano la nave per venire alla Vela Cup con Moby e Tirrenia offriamo passaggio ponte e auto gratis”.

“Vincenzo è una bellissima promozione per la TAG Heuer Vela Cup il 26 agosto a Caprera…”.

“Ma non ti rendi conto dell’idea che avete avuto. Questa è la vera promozione per la vela…la gente vuole divertirsi. E la vela è la seconda cosa più bella della vita”.

“Non dirmi cos’è la prima, non lo voglio sapere…”.

“E ti porto i ragazzi della Scuola Vela Mascalzone. Non hai idea di quanto faccia bene la vela a ragazzi che vivono a Napoli ma prima che venissero con noi non avevano mai visto il mare…ma il cuore di Napoli è il mare!”.

“Bellissimo Vincenzo, li faremo divertire questi ragazzi, ne hanno bisogno!”.

“Luca è la passione che dobbiamo trasmettere ai giovani, noi vecchietti”.

“Hai ragione, lo sai quanto la tua e la nostra famiglia amano il mare e la vela per pura passione”.

“Un’ultima cosa, ho letto che c’è una classifica per le barche vintage, la voglio vincere”.

“Te la devi meritare, Vincenzo…”.

“Luca, ti saluto. E mi raccomando che ci sia tanta birra per tutti in spiaggia per la festa della premiazione…”.

Luca Oriani

