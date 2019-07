Marco Gradoni: “Sogno di andare alle Olimpiadi e vincerle”. VIDEO

Marco Gradoni è il primo velista nella storia dell’Optimist a centrare la tripletta mondiale, mai nessuno prima di lui era riuscito a vincere per tre volte di fila il titolo iridato. Lo abbiamo intervistato al suo rientro in Italia: l’Optimist, la sua vita fuori dalla vela, i suoi sportivi modello e il futuro, nel video che trovate sotto potrete conoscere meglio questo ragazzo che sembra proprio essere una delle più grandi promesse della vela azzurra.

CHI E’ MARCO GRADONI

Nato nel 2004, Marco ha iniziato l’attività velica a Fano, città di origine dei genitori, dove ha frequentato il suo primo corso di vela estivo al Club Nautico Fanese. Vivendo a Roma, l’attività sportiva l’ha sempre praticata sulla costa laziale dove ha trovato il suo allenatore Simone Ricci.

Ha partecipato, sugli optimist, a quattro mondali in tre continenti diversi, il primo a Vilamoura in Portogallo nel 2016 con un sorprendente quarto posto messo a segno appena 12enne, l’anno seguente una splendida vittoria nelle acque thailandesi di Pattaya e lo scorso anno la conferma a Cipro. Poi, di nuovo, la vittoria ad Antigua che ha fatto diventare Marco l’unico atleta nella storia del mondiale Optimist riuscito a conquistare per tre volte il titolo che viene assegnato da 57 anni.