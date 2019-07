Evinrude E-Tec 40, si può usare senza patente per il 2019. E poi?

Vi ricordate la nostra campagna (QUI) che aveva evidenziato il macroscopico errore della normativa che costringeva ad avere la patente nautica per un unico 40 cavalli: l’Evinrude E-Tec 40? I possessori del motore possono tirare un sospiro di sollievo, almeno fino al 31 dicembre 2019. Il motore E-Tec 40 di Evinrude potrà essere utilizzato fino alla fine di quest’anno senza patente.

È infatti ufficialmente slittata di un’altra manciata di mesi l’entrata in vigore effettiva della norma del nuovo codice della nautica che prevede “la patente nautica per i motori fuoribordo 2 tempi a iniezione diretta con cilindrata superiore ai 750 cc, ancorché di potenza inferiore ai 40 hp”. Nella pratica qui in Italia la norma colpisce solamente l’E-Tec 40 e i suoi possessori (migliaia di diportisti).

La nota di Ucina: Evinrude E-Tec 40

“L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva il 18 luglio una nuova proroga, fissata al 31 dicembre di quest’anno, della norma che prevedeva la patente nautica per i motori fuoribordo 2 tempi a iniezione diretta con cilindrata superiore ai 750 cc, ancorché di potenza inferiore ai 40 hp.

Come nel caso della proroga ottenuta lo scorso anno, questo è il frutto del lavoro dell’Associazione a tutela dei costruttori, delle aziende di locazione, degli utenti che potranno portare a termine la stagione estiva utilizzando i motori precedentemente acquistati.”

Temporeggiando in attesa di una soluzione definitiva

Il nuovo presidente di Ucina Confindustria Nautica, Saverio Cecchi ha fatto capire con una dichiarazione che l’obiettivo rimane sempre quello di raggiungere una soluzione definitiva alla questione, che mette in difficoltà migliaia di diportisti, cantieri e addetti ai lavori. “Questa ulteriore proroga – ha detto Cecchi – va incontro all’esigenza di guadagnare tempo in attesa del decreto correttivo al codice della nautica, dove, fra l’altro, abbiamo chiesto di inserire la modifica definitiva della norma”.

L’obbligo di patente nautica: per chi rimane?

L’obbligo della patente nautica rimane invece per gli altri casi contemplati dalla lettera b) dell’articolo 39 del Codice:

motori di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione;

motori a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo;

motori a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo,

motori a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

Sanzioni:

Quanto alle sanzioni nel caso di guida senza patente nautica (non conseguita, revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti, sospesa o ritirata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.