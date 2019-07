Ma tu non hai voglia d’estate, di veleggiare in un posto pazzesco nell’Arcipelago della Maddalena in Sardegna, con centinaia di altri velisti? Stiamo parlando della mitica TAG Heuer VELA Cup di Caprera, in programma per il 26 agosto 2019. La veleggiata per tutti quest’anno è più facile da raggiungere, se ti iscrivi alla regata il traghetto Moby/Tirrenia fino a Olbia è GRATIS!!

Se non hai la barca, non hai voglia o il tempo di portarla in Sardegna, ma vuoi partecipare alla veleggiata più attesa dell’estate puoi noleggiarla con North Sardinia Sail. E come arrivi in Sardegna? Fino a Olbia (partendo da Livorno, Piombino, Genova o Civitavecchia) il traghetto Moby/Tirrenia è gratis al 100% per te, il tuo equipaggio (fino a 7 persone) e pure la tua macchina!

No, non siamo impazziti, e tutto è nato da una telefonata tra il direttore del Giornale della Vela, Luca Oriani e il patron di Moby, Toremar e Tirrenia, Vincenzo Onorato, entrambi grandi amanti della vela. E così, dal 16 al 23 agosto per la partenza e dal 26 agosto al 01 settembre 2019 per il ritorno voi e il vostro equipaggio (fino a 7 persone) potete viaggiare con uno sconto del 100% sulla tariffa ordinaria (escluse tasse portuali, diritti, ecc.).

TRAGHETTO GRATIS PER OLBIA: come fare in 3 step

FASE 1: Per prima cosa andate sul sito VELA Cup (velacup.it) e cliccate sulla tappa di Caprera. Qui completate la preiscrizione con tutti i vostri dati e la vostra mail (scrivetela bene, è importante)

FASE 2: Una volta completata la fase 1 vi arriverà una mail sull’indirizzo che avete indicato. A questo punto cliccate e completate l’iscrizione con il pagamento della quota (a seconda della lunghezza della barca)

FASE 3: Dopo aver perfezionato il pagamento, dovrete aprire la ricevuta (FOTO QUI SOTTO) dove troverete il link per scaricare il modulo da stampare, compilare e inviare a convenzioni.milano@moby.it. Durante la compilazione in alto nello spazio del numero “progressivo” inserite il vostro numero d’ordine: nell’ordine di prova che si vede nella foto qui sotto il numero di ordine è: [Ordine #3116]

