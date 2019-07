Sarà un weekend di sole e vento! Parola del meteorologo

Che tempo farà nel weekend sulle nostre coste? Per aiutarvi a decidere se uscire a “tirare due bordi”, avventurarvi in una piccola crociera oppure tenere la barca in porto, abbiamo chiesto aiuto a Riccardo Ravagnan, Forecast & Services Manager di Meteomed, che ci ha svelato che tempo farà lungo le coste italiane. Ecco il suo “bollettino”:

IL BOLLETTINO METEO WEEKEND

SINOTTICA: nel corso del fine settimana l’alta pressione nordafricana si impossesserà di gran parte del Mediterraneo, determinando condizioni di bel tempo prevalente e caldo in intensificazione sui settori centro occidentali. Da segnalare locali velature di passaggio nonché foschie o addensamenti marittimi su Mare di Alboran, Bacino algerino e Canali.

VENTI: venerdì ventilazione ancora tesa da E/ENE tra Mare di Alboran e bacino algerino, settentrionale su Egeo e Mare di Creta; sino a moderata o a tratti tesa da E/NE sul bacino libico, settentrionale sullo Ionio orientale. Sabato venti tesi settentrionali tra Egeo e Mare di Creta, da Est/ENE su bacino algerino e Mare di Alboran. Sino a moderati da SSE/Sud tra Canali e Tirreno occidentale. Domenica forti venti settentrionali su Egeo e Mare di Creta, orientali su Canale di Sardegna, bacino algerino; moderati o tesi settentrionali su Ionio e Mediterraneo meridionale; moderati da NO su Tirreno e medio-basso Adriatico.

MARI: in prevalenza molto mossi o localmente agitati Egeo centro meridionale, Mare di Creta, bacino algerino e Mare di Alboran; tendenti a mossi o molto mossi Canali, Bacino libico e restante Mediterraneo orientale. In prevalenza poco mossi i bacini italiani, eccezion fatta per Ionio, Tirreno orientale e Mare di Sardegna che tenderanno a mossi.

Vuoi navigare sicuro nel Mediterraneo? Meteomed è il collaudato sistema di previsione meteo marine: si naviga direttamente dal browser di qualsiasi device. SCOPRI DI PIU’