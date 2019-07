Knut Frostad, già vicepresidente esecutivo di digital business e marketing di Navico (il colosso di elettronica che raduna i marchi B&G, Simrad, Lowrance e C-Map), è il nuovo Presidente e CEO del gruppo.

UN VERO VELISTA…

Frostad, ex CEO della Volvo Ocean Race (il giro del mondo in equipaggio a cui ha saputo dare nuova vita e un format più appetibile al grande pubblico), forte di una lunga esperienza velica e oceanica (due campagne olimpiche nel 1988 e 1992 sui windsurf, tre giri del mondo da regatante prima di diventare CEO dell’evento nel 2008) ha un obiettivo ben preciso.

L’integrazione totale tra strumentazione, software, app, cartografia e barca, che è una delle mission dichiarate di Navico (che raduna sotto di sé 1.800 dipendenti e i cui prodotti sono distribuiti in 100 paesi). Con un’attenzione alla sostenibilità e alla ricerca di soluzioni nell’ottica del riciclo dei materiali.

…E UN VERO MANAGER

Nato a Harstad, in Norvegia, il 4 giugno del 1967, Frostad ha rispecchiato la sua carriera velica di successo nella sala riunioni. Ha un background di business nel management, ha ricoperto diverse posizioni di direttore e consigliere in aziende internazionali, è membro attivo del consiglio di amministrazione di Navico dal 2005 e una forza trainante dell’azienda. È anche un rinomato oratore motivazionale. In qualità di CEO di Navico, ha preso il posto di Leif Ottosson.