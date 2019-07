VIDEO In barca a vela sulla strada (e no, non è una pubblicità)

Vi ricordate la pubblicità della Q8, dove un incredulo automobilista si vedeva sorpassare in strada da… una barca a vela? Finzione, certo, con effetti speciali un po’ datati e che oggi fanno sorridere, ma si è trattato di uno spot profetico.

Guardate questo video. Qui non si finge. Il road-sailing è diventato realtà, basta togliere la chiglia, piazzare la barca (che non deve essere necessariamente un bolide hi-tech in carbonio ultraleggero, come dimostra chiaramente il video) su un carrello et voilà!

ROAD SAILING, GUARDA IL VIDEO



IL VECCHIO SPOT “PROFETICO”