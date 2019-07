Italiano Altura: buona la prima a Crotone, Milù III in testa

Il campo di regata di Crotone, dove sono approdati i Campionati Assoluti Altura ORC 2019, ha risposto subito presente, regalando una prima giornata all’insegna di una buona brezza e sole, condizioni che hanno consentito lo svolgimento in acqua di due prove. Un peccato però vedere che quest’anno hanno risposto all’appello solo 23 imbarcazioni a quello che tutt’ora resta uno dei titoli in palio più importanti dell’altura nazionale. Flotta ridotta ma di ottima qualità tecnica, che ha dato vita a regate combattute e non scontate.

Dopo due prove in testa alla classifica generale, e a quella del gruppo A, c’è il Mylius 14e55 Milù III di Andrea Pietrolucci, seguito dall’Italia 11.98 Sugar 3 di Ott Kikkas, barca campione del mondo in carica che però non concorre al titolo nazionale, terzo posto per lo Scuderia 50 Altair 3 di Sandro Paniccia. In testa al gruppo B c’è l’altro Italia 11.98, Scugnizza, di Enzo De Blasio. Le regate proseguiranno fino a sabato 20 luglio.