I nodi a occhio, o gasse, sono quelli che formano asole, cappi, doppini annodati. Quasi sempre si eseguono all’estremità di una cima e si fanno “in mano” (a differenza dei nodi di avvolgimento) nel caso debbano essere passati sopra una bitta, un gancio o un paletto.

Per sfilarli dall’oggetto fisso, in questi casi, non è necessario disfare il nodo, ma basta allentare la tensione sulla cima e toglierla dall’alto. Possono essere quindi utilizzati più volte, senza essere necessariamente rifatti. La gassa d’amante, o nodo di bolina, è il re di questa categoria e si presta a innumerevoli utilizzi. Oggi però vi insegnamo altri quattro tipi di nodi a gassa, alcuni meno conosciuti ma altrettanto utili in specifiche situazioni.

Ecco a voi le gasse di imbracatura, savoia a doppino, cappio del pescatore e cappio all’inglese (cliccate per ingrandire le infografiche)

