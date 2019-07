Chissà perché in Mediterraneo, in Italia, sino ad oggi non si era riusciti ancora ad organizzare una regata/festa della vela per tutti, come da decenni fanno ai Caraibi. Quell’atmosfera magica l’avevo respirata tanti anni fa alla settimana di Antigua. Centinaia di appassionati di mare con barche di ogni genere si danno appuntamento in una baia, gettano l’ancora e partecipano ad una regata in amicizia e poi festeggiano insieme con musica, cibo e drink sulla spiaggia. Un’esperienza indimenticabile, l’essenza del mondo della vela.

Così una mattina ho preso il telefono e ho chiamato Enrico Bertacchi, segretario generale della scuola di vela più importante del Mediterraneo, il Centro Velico Caprera. Lui sicuramente poteva capire al volo quello che gli stavo proponendo, ovvero fare anche da noi una festa della vela nella sua base, come ai Caraibi. C’era un valido motivo, il CVC nella Sardegna nord est è il luogo ideale come sede della tappa “mito” della stagione 2019 della TAG Heuer Vela Cup. Una baia da favola, Porto Palma, perfettamente riparata e dotata di spiaggia, strutture a terra e un’atmosfera che, mi scuseranno gli amanti dei Caraibi, non ha paragone nel mondo. Una location mitica, unica, irripetibile.

Siamo andati a pranzo e dopo un’ora la cosa era fatta. Così è nata la nuova tappa 2019 della TAG Heuer Vela Cup, la mitica, che si svolgerà lunedì 26 agosto a Porto Palma a Caprera, nel covo di Centro Velico, nell’isola più affascinante del Mediterraneo, all’interno dell’Arcipelago della Maddalena, la patria di chi va a vela. Perchè lunedì 26 agosto? Perché è l’inizio di quella che per definizione segna la fine delle vacanze agostane, quando c’è già meno “casino”, si è dato sfogo alle croci e delizie della crociera, ci si è assestati con l’equipaggio. Si è più rilassati, insomma, e si guarda con “saudade” al vicino rientro a casa, alla normalità.

Ci vuole quindi una bella chiusura di vacanza, la Vela Cup di Caprera appunto. Per chi poi ha noleggiato la barca in Sardegna del nord – e sono tanti – è una grandissima occasione (come fanno ai Caraibi) per passare due giorni fuori dalla solita routine bagno-cena.

Anche per chi non sa ancora cosa fare nell’ultima settimana di agosto questa è una buona idea da sfruttare. Sei nel paradiso della vela, puoi approfittarne, terminata la “mitica” esperienza della TAG Heuer Vela Cup del 26 agosto, per navigare in uno dei luoghi più ambiti del mondo. C’è chi dice “non vado mai in Sardegna del nord perchè c’è troppo vento”. E’ una sonora “bufala”. In agosto, la media dell’intensità del vento in questa zona è di 8 nodi. Cosa volete di più? Noi abbiamo pensato a Porto Palma perché, in massima sicurezza, le barche possono ancorare senza problemi nella meravigliosa baia per i giorni della Vela Cup. Porto Palma è forse la baia più riparata dell’arcipelago e la più ampia, dove possono stare più di cento barche ancorate contemporaneamente.

A terra si scende con il tender lasciandolo in spiaggia o legato alla banchina. Se ci fate un fischio vi veniamo a prendere. E poi, un percorso da rifarsi gli occhi. Una costiera a triangolo dove vi potrete divertire navigando in varie andature con l’emozione di passare a vela assieme a decine di barche lungo le mitiche isole delle Bisce e dei Monaci. Vi assicuro, un ricordo che rimane per la vita. Ma non è finita qui, verso sera comincia la festa con premiazione sulla spiaggia di Porto Palma. Abbiamo già opzionato premi per quasi tutti, cibo delizioso, drink appaganti e musica giusta per tutti. Ci vediamo il 26 agosto in Sardegna.

Luca Oriani

